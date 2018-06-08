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"Детективна історія": Парубій розповів про "хованки" нардепів від ГПУ

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав трьох депутатів з фракції "Опозиційний блок" отримати в апараті парламенту копії подань ГПУ про зняття з них недоторканності.

З трибуни Верховної Ради він звернувся до Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва та Дмитра Колесникова, передає "Українська правда".

"Я зараз офіційно повідомляю народним депутатам Колесникову Дмитру, Вілкулу Олександру, Дунаєву Сергію, що вони можуть особисто отримати копії відповідних подань генерального прокурора у в.о. керівника апарату Боднара Петра Олеговича", - заявив Парубій.

За його словами, в Раді відбувається "детективна історія".

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Парубій пояснив, що нардепи, щодо яких в парламент надходять подання з ГПУ, не ходять на роботу, щоб не отримувати копії подань, а потім говорити, що не були з ними знайомі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 25 травня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і Колесникова.

Особи
Андрій ПарубійОлександр Вілкул
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ГПУВерховна Рада України
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