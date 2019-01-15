Десятки тисяч поляків вшанували пам'ять мера Гданська

У Гданську десятки тисяч містян вийшли вшанувати пам'ять мера міста Павела Адамовича. Акція стала своєрідним маршем протесту проти ненависті.Десятки тисяч поляків у Гданську та кількох інших містах країни вийшли увечері понеділка, 15 січня, на акції з вшанування пам'яті мера Гданська Павела Адамовича, інформує KNA. Марш після фатального нападу, що призвів до загибелі Адамовича, перетворився на своєрідний протест проти ненависті у суспільстві.
Під час масового зібрання у Гданську голова Європейської Ради Дональд Туск закликав усіх поляків до взаємоповаги. "Дорогий Павле, ми обіцяємо тобі, що ми захистимо наш Гданськ, нашу Польщу і нашу Європу від ненависті і презирства задля тебе, задля всіх нас", - зазначив Туск, виступаючи перед тисячами людей, котрі прийшли вшанувати пам'ять загиблого мера Гданська.
Президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький відвідали поминальну службу по Адамовичу у Кафедральному соборі Варшави увечері 14 січня.
Нагадаємо, що міський голова Гданська Павел Адамович отримав ножове поранення під час благодійного концерту у місті 13 січня. Нападник увірвався на сцену під час фіналу концерту і кілька разів вдарив політика ножем. Мер отримав дуже серйозні поранення: травму серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Попри тривалу боротьбу медиків за урятування його життя, Павел Адамович помер 14 січня.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".