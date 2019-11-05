"Десять срібняків Путіна": Портников назвав показовий момент у нагородженні Вишинського і Малинова

Президент РФ Володимир Путін нагородив главу болгарського руху "Русофіли" Миколу Малинова, якого на батьківщині підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Раніше аналогічно був нагороджений колишній український журналіст Кирило Вишинський.

Обидва підозрювалися в підривній діяльності і були нагороджені за активну співпрацю з владою Росії. Також відомо, що болгарський "активіст" пов'язаний з російським олігархом Костянтином Малофєєвим, якого вважають одним із головних спонсорів диверсантів Криму і Донбасу, написав у блозі на порталі "Еспресо" журналіст Віталій Портников.

"Але слідству в справі про шпигунство і підписка про невиїзд не завадили Малинову поїхату Москву і отримати свої "десять срібняків" із рук Путіна. Рішення, які дозволило йому виїхати з Болгарії на російське свято, ухвалив болгарський суд. І це ще раз підтверджує той рівень впливу, яким Росія і її шанувальники користуються в Болгарії", – розповів він.

Путін та Малинов ТАСС

Портников зазначив, що глава Росії тепер відзначає нагородами осіб, помічених у диверсіях в інших країнах.

"Демонстративне нагородження зрадників – це саме те, на чому будувалася вся роботу радянських чекістів протягом десятиліть. А ось шпигун, який зацікавлений у винагороді і дії якого можна контролювати – це їм зрозуміло. Тому не дивно, що слова "русофоб" і "русофіл" в сучасній Росії змінили своє значення", – підкреслив журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, 28 жовтня прокуратура Болгарії публічно вислала з країни першого секретаря посольства Росії в Болгарії Володимира Русяєва за шпигунство.

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