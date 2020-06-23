Близько десятка нардепів мають зв'язки з кримінальними авторитетами: у Авакова розкрили подробиці

Близько десятка народних депутатів України нібито "мають зв'язки зі злочинними угрупованнями".

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Руслан Марчук. На запитання про те, наскільки впливові ці політики і чи є серед них є голови комітетів, він відповів: "Це просто депутати". Називати конкретні імена правоохоронець не став.

За словами Марчука, "злодії в законі" також намагаються впливати на чиновників регіонального рівня та фінансують деяких із них.

"Більше того, у деяких випадках злодії в законі впливають і на призначення людей до правоохоронних органів. За ними стоять цілі злочинні синдикати з розгалуженою структурою, зі своєю службою безпеки, яка добре оснащена технічно", – сказав начальник департаменту.

Правоохоронець додав, що ймовірність того, що нардепи, які опинилися під впливом криміналітету, сядуть разом зі своїми "кураторами", дуже невисока.

"Наразі у нас немає даних про те, що депутати беруть активну участь у діяльності злочинної групи або злочинної спільноти.

Якщо ми зафіксуємо якісь дії, які спрямовані на вчинення злочину, звісно, ми будемо інформувати Генерального прокурора про таку подію і далі вживати заходів із документування", – підкреслив він.

Зазначимо, як розповів Марчук, всього на сьогоднішні в Україні перебувають приблизно до 15 "злодіїв у законі". Одному з них пред'явлено підозру в скоєнні умисного вбивства, з початку року затримано п'ятьох. Також є і ті, хто керує кримінальними процесами з-за кордону.

Руслан Марчук Джерело: Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні пройшли 45 санкціонованих обшуків у справі кримінального авторитета Андрія Недзельського ("Нєдєля"/"Львівський"), під час яких поліцейські вилучили $400 000 "злодійського общака".

У жовтні 2019 року в Києві Недзельського побили і "розкоронували". Він проходить у справі про умисне вбивство.