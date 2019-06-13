Держзрадник, "аграрний кардинал", кучмісти та чиновники Януковича: скандальні кандидати з партії Смешка

Колишній глава Головного управління розвідки та Служби безпеки України часів президента Леоніда Кучми Ігор Смешко представив дуже скандальну першу десятку списку своєї партії "Сила і честь".

Політик пообіцяв провести в парламент людей чесних і патріотичних, які боротимуться з корупцією й олігархатом, робитимуть життя українців кращим. Ось тільки біографія деяких кандидатів викликає серйозні побоювання. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Володимир Замана

Володимир Замана

Мабуть, найодіознішою особистістю зі списку "Сили і честі" є ексглава Генштабу. Свою посаду в головному органі управління військами Замана обіймав за президентства Віктора Януковича – з 2012-го по 2014 рік. Як стверджує військовий, із посади він був звільнений за відмову застосовувати сили ЗСУ, щоб розігнати Майдан у 2014 році.

З приходом нової влади, за твердженням Замани, його хотіли призначити Міністром оборони України, але тут сплив досить цікавий скандальний факт. Ексначальника Генштабу звинуватили в крадіжці грошей і будматеріалів, які виділялися на потреби Запорізького військового комісаріату, зокрема для зведення двоповерхового котеджу на березі Азовського моря.

Крім того, він залучав військову техніку й військових для будівництва своєї дачі в Чернігівській області.

Генерала також звинуватили у використанні службового становища, коли він призначив свою доньку від першого шлюбу на посаду старшого офіцера відділу фінансового і соціального забезпечення Полтавського обласного військкомату. Водночас, в порушення правил, її оформили на роботу під час вагітності. А вже через декілька днів вона пішла в декретну відпустку.

Втім, Замані таки знайшли місце у Міноборони – Верховна Рада призначила його уповноваженим із контролю за діяльністю міністерства.

Але найгучніший скандал щодо Замани пролунав у 2019 році. 25 лютого військова прокуратура спільно з СБУ затримали генерала за держзраду.

Військовий підозрювався в тому, що в період з 2010-го по 27 лютого 2014 року нібито ухвалював "протиправні управлінські рішення й здійснював незаконні дії щодо зміни системи управління військами, що призвело до зниження обороноздатності держави". Йому загрожувало до 15 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України "державна зрада".

У повідомленні про підозру зазначено, що Замана скоротив 14 тисяч військовослужбовців, розформував 70 військових частин і з'єднань, зокрема зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації переформував на ескадрилью. Він також підпорядкував усі частини тактичної групи "Крим" ЗСУ командувачу ВМС Юрію Ільїну, який у 2014 році зрадив присягу і перейшов на службу до росіян.

У залі Печерського суду прокурор військової прокуратури Віктор Король заявив, що Володимир Замана був у змові з експрезидентом України Януковичем.

19 квітня Печерський районний суд продовжив Замані запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 червня. Але 24 травня Апеляційний суд Києва скасував рішення першої інстанції і звільнив генерала під особисте зобов'язання.

Іван Мірошніченко

Іван Мірошніченко "Самопоміч"

На парламентський виборах у 2014 році Мірошніченко пройшов до Ради за списками партії мера Львова Андрія Садового "Самопоміч". А 8 травня 2019-го нардеп написав заяву про вихід з політсили, так само, як і його колега Олена Сотник, яка проходить у партії Смешка під другим номером. Депутати пояснили своє рішення тим, що їхня позиція не збігається з позицією Садового.

Але в нашому списку пан Мірошніченко опинився не через це. Річ у тому, що він починав свою політичну кар'єру з посади радника ексміністра аграрної політики і продовольства, одіозного представника Партії Регіонів Миколи Присяжнюка в 2009-2013 роках.

Усі ці роки Мірошніченко займався організацією внутрішнього ринку зерна: введення квот і обмежень, експорт та переробка, інвестиції під пильною увагою "сім'ї Януковича". За його участю проходило отримання кредиту від Китаю на розвиток сільського господарства України, який вже обріс численними скандалами про його невиконання.

У той же час Присяжнюк пропонував своєму раднику посаду глави Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), але той чомусь відмовився.

З обранням народним депутатом від "Самопомочі" Мірошніченко зберіг звання "аграрного кардинала", саме він пролобіював призначення міністром аграрної політики і продовольства свого колишнього підлеглого – партнера приватного інвестиційного фонду Pharus Assets Management Олексія Павленка.

А разом із новим міністром на посаду в. о ДПЗКУ призначається ще один у минулому підлеглий Івана Мірошніченка – Валерій Томіленко, вірний соратник депутата в роботі у транснаціональних компаніях Glencore і Cargill.

У 2016 році детективи НАБУ затримали Томіленка за розтрату державних коштів на суму 50 млн гривень.

У березні 2018 року Мірошніченко потрапив у черговий скандал, пов'язаний із лобіюванням інтересів російської компанії "Співдружність", яка входить в орбіту бізнес-інтересів російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

В кінці 2017 року Верховна Рада ухвалила норму, яка відміняла нульову ставку ПДВ на олійні – соняшник, сою та ріпак. Це було зроблено для стимулювання створення переробних потужностей в Україні. Подібне рішення не влаштовувало російську компанію і на допомогу прийшов народний депутат разом із росіянином, главою всеукраїнської аграрної ради Михайлом Соколовим.

Вони переконали аграріїв, що поправки ВР, які навіть не набули чинності, грабують фермерів, у результаті чого ті влаштували масові протести з перекриттям автомагістралей.

Інтереси російської компанії Мірошніченко відстоював не безкоштовно, з'ясували ЗМІ. Протягом березня на рахунки контрольованої нардепом офшорній компанії Юнайтед Агрібізнес БВ (United Agribusiness BV), було переведено приблизно 3 млн доларів.

Є підстави вважати, що це ціна за роботу лобістів, які виступають нібито в інтересах українських фермерів. ЗМІ писали, що цим фактом зацікавилися спецслужби. Але, найімовірніше, ніяких результатів розслідування не передбачається.

Анатолій Макаренко

Анатолій Макаренко 112.ua

Цікаві факти з цим кандидатом у списках партії Смешка пов'язані з його двома посадами у Державній митній і фіскальній службі в різні періоди.

З 2009 по 2010 роки Макаренко був головним митником країни за президентства Віктора Ющенка. Але через три місяці після відставки, його затримує СБУ в кримінальній справі про незаконне митне оформлення природного газу, що належить компанії "РосУкрЕнерго". У 2012 році Макаренко був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.

3 березня 2014-го за рішенням Печерського районного суду він був звільнений від кримінальної відповідальності та визнаний неосудним.

З приходом до влади Петра Порошенка в 2014 році, Макаренко став заступником глави ДФС Ігоря Білоуса, керував митним департаментом.

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У лютому 2015 року навколо ДФС, зокрема й Макаренка, розгорівся скандал. Журналісти оприлюднили переписку голови Одеської облдержадміністрації Ігоря Палиці й одіозного нардепа Віталія Хомутинніка.

Зокрема, народний депутат в смс-листуванні, яке вів у сесійній залі ВР, консультує одеського губернатора з питань корупційної схеми і "тарифів", які діють на українській митниці.

Фото листування "Українські новини"

Як випливає з повідомлення нардепа, до схеми причетні правоохоронці, заступник голови Державної фіскальної служби Анатолій Макаренко, який фактично очолює розформовану Держмитслужбу, та його заступник Олександр Мухін.

"... там правоохоронці в долі. А основний організатор Мухін, у Макара зам. Ти коли будеш у Києві?", – пише Хомутиннік.

"У п'ятницю. З одного авто він заробляє 15$", – продовжує ділитися Палиця.

Журналісти видання припустили, що в цьому випадку знаком долара позначається не власне долар. Ймовірно, йдеться про тисячі.

"Він заробляє 300$ як експедитор. 10000$ роздача органам. Але він до них навіть не доторкається. Мухін роздає всім правоохоронцям. Тебе хтось дезінформує. Нехай роблять, що хочуть", – пояснює Хомутиннік Палиці.

Фото листування "Українські новини"

За вказаним фактом була призначена службова перевірка, за результатами якої Макаренко був звільнений із посади заступника ДФС. Але колишній чиновник оскаржив це рішення в суді.

У результаті Кабінет Міністрів змінив своє розпорядження від 23.03.2015 року "Про звільнення Макаренка А. В. із посади заступника голови Державної фіскальної служби" з формулюванням "вважати звільненим за власним бажанням".

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Ще двоє звільнених членів партії встигли попрацювати за президентства Януковича. Володимир Тимошенко в 2005 році очолив Антитерористичний центр СБУ. Став одним із засновників антикорупційного управління СБУ (управління "К"). За часів Януковича очолював Державну службу України з контролю за наркотиками. У 2014 році був потрапив під люстрацію.

Володимир Тимошенко "Главком"

Ольга Романюк. За Януковича вона була заступником міністра з питань житлово-комунального господарства в уряді Миколи Азарова (2010-2011 рр.), потім – членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (2012-2014 рр.).

Також з'явилася інформація про те, що в партію Смешка переметнувся нардеп від БПП Вадим Денисенко, який був постійним представником Кабінету міністрів у парламенті. Ротація, за деякими даними, сталася завдяки власнику "Індустріальної групи", донецькому мільярдеру Віталію Гайдуку.

У 2006 році Денисенко працював головним редактором тижневика "Коментарі", який належав у той час Гайдуку. Нині ж мільярдер є спонсором партії Смешка.

Вадим Денисенко

Тому, ймовірно, Денисенко є людиною Гайдука і пройшов до списку партії "Сила і честь" за його квотою.

Михайло Поживанов

Михайло Поживанов LIGA.net

Його немає в першій десятці списку партії, але він був присутній на з'їзді політсили. Крім того, за даними фінансового звіту про доходи та витрати з виборчого фонду кандидата на сайтах ЦВК і НАЗК, Поживанов перерахував до виборчого фонду Смешка мільйон гривень.

Свою політичну кар'єру Михайло почав у 1994 році, коли був обраний до Верховної Ради другого скликання за мажоритарним округом у Маріуполі. Пізніше був народним депутатом 4-6 скликань, востаннє проходив від партії БЮТ.

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29 грудня 2007 року Поживанов очолив Держрезерв України, у зв'язку з чим він достроково здав мандат народного депутата. А 17 грудня 2008 року його звільнили з Держрезерву і призначили заступником міністра економіки в уряді Тимошенко. У березні 2010 року чиновника звільнили разом із відставкою всього уряду.

Восени 2010 року Поживанов отримав дозвіл на роботу в Австрії і підписав контракт із девелоперською компанією строком на п'ять років. Через рік після цього СБУ завело на ексчиновника кримінальну справу і оголосило в розшук. Слідчі інкримінували колишньому начальнику Держрезерву розкрадання 35 млн грн.

27 січня 2014 року з нього зняли обвинувачення, а вже в березні Поживанов повернувся в Україну.

Не оминув партію Смешка і скандал про купівлю місць у його політсилі. Про вражаючі ціни за місце в партії розповіла журналіст Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, депутат від БПП Олександр Домбровський придбав собі місце в прохідному списку партії "Сила і честь" за $3 мільйони. А за прохідне місце Макаренка його спонсори Хоммутиннік і Фукс заплатили півтора мільйона доларів.

Василевська-Смаглюк додала, що загалом Хомутиннік нібито купив 15 прохідних місць, що обійшлося йому в $15 мільйонів.

Але це, найімовірніше, не допоможе власникам цих коштів пробитися в парламент, адже, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, партія "Сила і честь" набирає лише 3,8% голосів за необхідних 5%.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти редакцію. Українці заслуговують знати правду!

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