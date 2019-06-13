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Держзрадник, "аграрний кардинал", кучмісти та чиновники Януковича: скандальні кандидати з партії Смешка

16.8тЧитати матеріал російською

Колишній глава Головного управління розвідки та Служби безпеки України часів президента Леоніда Кучми Ігор Смешко представив дуже скандальну першу десятку списку своєї партії "Сила і честь".

Політик пообіцяв провести в парламент людей чесних і патріотичних, які боротимуться з корупцією й олігархатом, робитимуть життя українців кращим. Ось тільки біографія деяких кандидатів викликає серйозні побоювання. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Володимир Замана

Володимир Замана

Володимир Замана

Мабуть, найодіознішою особистістю зі списку "Сили і честі" є ексглава Генштабу. Свою посаду в головному органі управління військами Замана обіймав за президентства Віктора Януковича – з 2012-го по 2014 рік. Як стверджує військовий, із посади він був звільнений за відмову застосовувати сили ЗСУ, щоб розігнати Майдан у 2014 році.

З приходом нової влади, за твердженням Замани, його хотіли призначити Міністром оборони України, але тут сплив досить цікавий скандальний факт. Ексначальника Генштабу звинуватили в крадіжці грошей і будматеріалів, які виділялися на потреби Запорізького військового комісаріату, зокрема для зведення двоповерхового котеджу на березі Азовського моря.

Крім того, він залучав військову техніку й військових для будівництва своєї дачі в Чернігівській області.

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Генерала також звинуватили у використанні службового становища, коли він призначив свою доньку від першого шлюбу на посаду старшого офіцера відділу фінансового і соціального забезпечення Полтавського обласного військкомату. Водночас, в порушення правил, її оформили на роботу під час вагітності. А вже через декілька днів вона пішла в декретну відпустку.

Втім, Замані таки знайшли місце у Міноборони – Верховна Рада призначила його уповноваженим із контролю за діяльністю міністерства.

Але найгучніший скандал щодо Замани пролунав у 2019 році. 25 лютого військова прокуратура спільно з СБУ затримали генерала за держзраду.

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Військовий підозрювався в тому, що в період з 2010-го по 27 лютого 2014 року нібито ухвалював "протиправні управлінські рішення й здійснював незаконні дії щодо зміни системи управління військами, що призвело до зниження обороноздатності держави". Йому загрожувало до 15 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України "державна зрада".

У повідомленні про підозру зазначено, що Замана скоротив 14 тисяч військовослужбовців, розформував 70 військових частин і з'єднань, зокрема зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації переформував на ескадрилью. Він також підпорядкував усі частини тактичної групи "Крим" ЗСУ командувачу ВМС Юрію Ільїну, який у 2014 році зрадив присягу і перейшов на службу до росіян.

У залі Печерського суду прокурор військової прокуратури Віктор Король заявив, що Володимир Замана був у змові з експрезидентом України Януковичем.

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19 квітня Печерський районний суд продовжив Замані запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 червня. Але 24 травня Апеляційний суд Києва скасував рішення першої інстанції і звільнив генерала під особисте зобов'язання.

Іван Мірошніченко

Іван Мірошніченко

Іван Мірошніченко

"Самопоміч"

На парламентський виборах у 2014 році Мірошніченко пройшов до Ради за списками партії мера Львова Андрія Садового "Самопоміч". А 8 травня 2019-го нардеп написав заяву про вихід з політсили, так само, як і його колега Олена Сотник, яка проходить у партії Смешка під другим номером. Депутати пояснили своє рішення тим, що їхня позиція не збігається з позицією Садового.

Але в нашому списку пан Мірошніченко опинився не через це. Річ у тому, що він починав свою політичну кар'єру з посади радника ексміністра аграрної політики і продовольства, одіозного представника Партії Регіонів Миколи Присяжнюка в 2009-2013 роках.

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Усі ці роки Мірошніченко займався організацією внутрішнього ринку зерна: введення квот і обмежень, експорт та переробка, інвестиції під пильною увагою "сім'ї Януковича". За його участю проходило отримання кредиту від Китаю на розвиток сільського господарства України, який вже обріс численними скандалами про його невиконання.

У той же час Присяжнюк пропонував своєму раднику посаду глави Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), але той чомусь відмовився.

З обранням народним депутатом від "Самопомочі" Мірошніченко зберіг звання "аграрного кардинала", саме він пролобіював призначення міністром аграрної політики і продовольства свого колишнього підлеглого – партнера приватного інвестиційного фонду Pharus Assets Management Олексія Павленка.

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А разом із новим міністром на посаду в. о ДПЗКУ призначається ще один у минулому підлеглий Івана Мірошніченка – Валерій Томіленко, вірний соратник депутата в роботі у транснаціональних компаніях Glencore і Cargill.

У 2016 році детективи НАБУ затримали Томіленка за розтрату державних коштів на суму 50 млн гривень.

У березні 2018 року Мірошніченко потрапив у черговий скандал, пов'язаний із лобіюванням інтересів російської компанії "Співдружність", яка входить в орбіту бізнес-інтересів російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

В кінці 2017 року Верховна Рада ухвалила норму, яка відміняла нульову ставку ПДВ на олійні – соняшник, сою та ріпак. Це було зроблено для стимулювання створення переробних потужностей в Україні. Подібне рішення не влаштовувало російську компанію і на допомогу прийшов народний депутат разом із росіянином, главою всеукраїнської аграрної ради Михайлом Соколовим.

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Вони переконали аграріїв, що поправки ВР, які навіть не набули чинності, грабують фермерів, у результаті чого ті влаштували масові протести з перекриттям автомагістралей.

Інтереси російської компанії Мірошніченко відстоював не безкоштовно, з'ясували ЗМІ. Протягом березня на рахунки контрольованої нардепом офшорній компанії Юнайтед Агрібізнес БВ (United Agribusiness BV), було переведено приблизно 3 млн доларів.

Є підстави вважати, що це ціна за роботу лобістів, які виступають нібито в інтересах українських фермерів. ЗМІ писали, що цим фактом зацікавилися спецслужби. Але, найімовірніше, ніяких результатів розслідування не передбачається.

Анатолій Макаренко

Анатолій Макаренко

Анатолій Макаренко

112.ua

Цікаві факти з цим кандидатом у списках партії Смешка пов'язані з його двома посадами у Державній митній і фіскальній службі в різні періоди.

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З 2009 по 2010 роки Макаренко був головним митником країни за президентства Віктора Ющенка. Але через три місяці після відставки, його затримує СБУ в кримінальній справі про незаконне митне оформлення природного газу, що належить компанії "РосУкрЕнерго". У 2012 році Макаренко був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.

3 березня 2014-го за рішенням Печерського районного суду він був звільнений від кримінальної відповідальності та визнаний неосудним.

З приходом до влади Петра Порошенка в 2014 році, Макаренко став заступником глави ДФС Ігоря Білоуса, керував митним департаментом.

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У лютому 2015 року навколо ДФС, зокрема й Макаренка, розгорівся скандал. Журналісти оприлюднили переписку голови Одеської облдержадміністрації Ігоря Палиці й одіозного нардепа Віталія Хомутинніка.

Зокрема, народний депутат в смс-листуванні, яке вів у сесійній залі ВР, консультує одеського губернатора з питань корупційної схеми і "тарифів", які діють на українській митниці.

Фото листування

Фото листування

"Українські новини"

Як випливає з повідомлення нардепа, до схеми причетні правоохоронці, заступник голови Державної фіскальної служби Анатолій Макаренко, який фактично очолює розформовану Держмитслужбу, та його заступник Олександр Мухін.

"... там правоохоронці в долі. А основний організатор Мухін, у Макара зам. Ти коли будеш у Києві?", – пише Хомутиннік.

"У п'ятницю. З одного авто він заробляє 15$", – продовжує ділитися Палиця.

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Журналісти видання припустили, що в цьому випадку знаком долара позначається не власне долар. Ймовірно, йдеться про тисячі.

"Він заробляє 300$ як експедитор. 10000$ роздача органам. Але він до них навіть не доторкається. Мухін роздає всім правоохоронцям. Тебе хтось дезінформує. Нехай роблять, що хочуть", – пояснює Хомутиннік Палиці.

Фото листування

Фото листування

"Українські новини"

За вказаним фактом була призначена службова перевірка, за результатами якої Макаренко був звільнений із посади заступника ДФС. Але колишній чиновник оскаржив це рішення в суді.

У результаті Кабінет Міністрів змінив своє розпорядження від 23.03.2015 року "Про звільнення Макаренка А. В. із посади заступника голови Державної фіскальної служби" з формулюванням "вважати звільненим за власним бажанням".

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Ще двоє звільнених членів партії встигли попрацювати за президентства Януковича. Володимир Тимошенко в 2005 році очолив Антитерористичний центр СБУ. Став одним із засновників антикорупційного управління СБУ (управління "К"). За часів Януковича очолював Державну службу України з контролю за наркотиками. У 2014 році був потрапив під люстрацію.

Володимир Тимошенко

Володимир Тимошенко

"Главком"

Ольга Романюк. За Януковича вона була заступником міністра з питань житлово-комунального господарства в уряді Миколи Азарова (2010-2011 рр.), потім – членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (2012-2014 рр.).

Держзрадник, кучмісти та чиновники Януковича: скандальні кандидати з партії Смешка

Також з'явилася інформація про те, що в партію Смешка переметнувся нардеп від БПП Вадим Денисенко, який був постійним представником Кабінету міністрів у парламенті. Ротація, за деякими даними, сталася завдяки власнику "Індустріальної групи", донецькому мільярдеру Віталію Гайдуку.

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У 2006 році Денисенко працював головним редактором тижневика "Коментарі", який належав у той час Гайдуку. Нині ж мільярдер є спонсором партії Смешка.

Вадим Денисенко

Вадим Денисенко

Тому, ймовірно, Денисенко є людиною Гайдука і пройшов до списку партії "Сила і честь" за його квотою.

Михайло Поживанов

Михайло Поживанов

Михайло Поживанов

LIGA.net

Його немає в першій десятці списку партії, але він був присутній на з'їзді політсили. Крім того, за даними фінансового звіту про доходи та витрати з виборчого фонду кандидата на сайтах ЦВК і НАЗК, Поживанов перерахував до виборчого фонду Смешка мільйон гривень.

Свою політичну кар'єру Михайло почав у 1994 році, коли був обраний до Верховної Ради другого скликання за мажоритарним округом у Маріуполі. Пізніше був народним депутатом 4-6 скликань, востаннє проходив від партії БЮТ.

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29 грудня 2007 року Поживанов очолив Держрезерв України, у зв'язку з чим він достроково здав мандат народного депутата. А 17 грудня 2008 року його звільнили з Держрезерву і призначили заступником міністра економіки в уряді Тимошенко. У березні 2010 року чиновника звільнили разом із відставкою всього уряду.

Восени 2010 року Поживанов отримав дозвіл на роботу в Австрії і підписав контракт із девелоперською компанією строком на п'ять років. Через рік після цього СБУ завело на ексчиновника кримінальну справу і оголосило в розшук. Слідчі інкримінували колишньому начальнику Держрезерву розкрадання 35 млн грн.

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27 січня 2014 року з нього зняли обвинувачення, а вже в березні Поживанов повернувся в Україну.

Не оминув партію Смешка і скандал про купівлю місць у його політсилі. Про вражаючі ціни за місце в партії розповіла журналіст Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, депутат від БПП Олександр Домбровський придбав собі місце в прохідному списку партії "Сила і честь" за $3 мільйони. А за прохідне місце Макаренка його спонсори Хоммутиннік і Фукс заплатили півтора мільйона доларів.

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Василевська-Смаглюк додала, що загалом Хомутиннік нібито купив 15 прохідних місць, що обійшлося йому в $15 мільйонів.

Але це, найімовірніше, не допоможе власникам цих коштів пробитися в парламент, адже, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, партія "Сила і честь" набирає лише 3,8% голосів за необхідних 5%.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти редакцію. Українці заслуговують знати правду!

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Ексклюзив
Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Вимагаю дозволити цим авторитетним людям купити місця ще в кількох партіях!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
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Santi Amonito
Santi Amonito
Оказывается и денисенко типичный "приживальщик"?... И на что рассчитывает эта "держиморда" смешно-смишко и его драная "пи*добратия" неудачников, такая же как и оно?
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Пробы ставить некуда! В глаза сцы, а всё равно божья роса. Тут соседу морду набъёшь, так десятку зоны дадут, а этим всё как с гуся вода.
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