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6 листопада • оновлено в 13:27
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Держзрада і розкрадання коштів: НАБУ взялося за Кличка

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Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження про можливу державну зраду мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників під час забудови столиці.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин. Справу порушено на виконання рішення Антикорупційного суду від 18 жовтня.

Йдеться про можливу держзраду і розкрадання бюджетних коштів під час забудови Києва з боку Кличка та його заступників.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

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"НАБУ виконало зазначену ухвалу Вищого антикорупційного суду і внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – зазначено у відповіді НАБУ.

Раніше до суду надійшла скарга на НАБУ про бездіяльність щодо початку розслідування можливих правопорушень Кличка і його двох заступників за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів Кримінального кодексу.

До відома суду були надані результати розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції житлових і нежитлових споруд у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Віталій Кличко
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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фил филипыч
фил филипыч
почему госизмену всегда приплетают? обычное хищение госденег это измена?
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