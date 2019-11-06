Держзрада і розкрадання коштів: НАБУ взялося за Кличка

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження про можливу державну зраду мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників під час забудови столиці.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин. Справу порушено на виконання рішення Антикорупційного суду від 18 жовтня.

Йдеться про можливу держзраду і розкрадання бюджетних коштів під час забудови Києва з боку Кличка та його заступників.

Віталій Кличко

"НАБУ виконало зазначену ухвалу Вищого антикорупційного суду і внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – зазначено у відповіді НАБУ.

Раніше до суду надійшла скарга на НАБУ про бездіяльність щодо початку розслідування можливих правопорушень Кличка і його двох заступників за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів Кримінального кодексу.

До відома суду були надані результати розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції житлових і нежитлових споруд у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня Кабмін підтримав звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Сам Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб у столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

В кінці вересня Кличко подав позов проти голови ОП Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

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