Держсекретар США призначив спецпредставника щодо КНДР

Спеціальним представником США щодо Північної Кореї став віце-президент Ford Motor Company Стівен Беган. Його призначив держсекретар Майк Помпео. Беган і Помпео відвідають КНДР вже наступного тижня.Державний секретар США Майк Помпео призначив спеціального представника щодо Північної Кореї. Ним став віце-президент американської корпорації Ford Motor Company Стівен Беган. Про нове призначення Помпео оголосив у четвер, 23 серпня. За його словами, наступного тижня держсекретар разом зі спецпредставником відвідають КНДР, передає агенція новин AP.

Беган опікуватиметься поточними переговорами з Пхеньяном щодо ліквідації програми КНДР з виробництва ядерної зброї. "Стівен спрямовуватиме політику США щодо Північної Кореї та керуватиме нашими зусиллями задля досягнення цілі президента (Дональда. - Ред.) Трампа", - зауважив Помпео. Ця ціль, за його словами, - цілковита та підтверджена перевірками денуклеаризація Північної Кореї, на яку погодився лідер КНДР Кім Чен Ин.

Нагадаємо, 4 серпня, незалежні експерти представили спеціальну доповідь для Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН). Згідно з висновками експертів, Північна Корея не припинила розробку ядерної та ракетної програми.

Раніше на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак жодних чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.