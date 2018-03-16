"Не комедія": українців попередили про загрозу Савченко

В Україні військовий переворот може мати катастрофічні наслідки для держави - втрату частини території, розрив із Заходом, розруху і відновлення повної залежності від Москви.

Як пише в статті для сайту Еспрессо політолог і журналіст Віталій Портников, прихильники військового перевороту не уявляють собі його наслідків.

"Але це не означає, що його не може бути. І це не означає, що його прихильники уявляють собі його наслідки. Більш того, як це нерідко вже бувало в українській історії, наслідки їх не сильно цікавлять. Їх цікавить мить втілення ненависті в реальні дії. Яке має значення, що буде після цього? Те, що людиною, яка озвучує тезу про "доцільність" перевороту, стала Надія Савченко - і вже тому переворот здається комедією - теж хибний підхід", - пише він.

Політолог на історичних прикладах показує, в чому небезпека нардепа Надії Савченко для України.

"Нам здається, що перевороти влаштовують інтелігентні люди у фраку і з вищою освітою - такі, як Ленін чи Троцький. Але, по-перше, Медведчук виглядає не гірше Леніна і теж має юридичну освіту. А, по-друге, всі прихильники перевороту, які перебували поруч з його організаторами і закликали до революції, були схожі саме на Надію Савченко, а не на Лева Троцького. Тільки згадайте - матрос Дибенко, матрос Желєзняков, експропріатор Джугашвілі... та в порівнянні з ними Надія Савченко - випускниця Інституту шляхетних дівчат", - резюмує він.

Як повідомляв "Обозреватель", у плані Савченко з підриву Ради помітили слід ФСБ.