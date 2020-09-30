Держбюджет, прогули нардепів і 'бебі-бокси': у Раді запланували низку рішень

У середу, 30 вересня, відбудеться засідання Верховної Ради, під час якого депутати розглянуть низку важливих законопроєктів. На порядку денному, зокрема, – внесення змін до Виборчого кодексу через COVID-19 і зміни до Держбюджету.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитись із законопроєктами, які розгляне парламент.

Зміни до Держбюджету. Законопроєкт №4119 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік передбачає механізм погашення податкових боргів "Укрнафти", виплату бюджетної компенсації для "Нафтогазу" за виконання спецобов'язків із продажу газу за неринковими тарифами для потреб населення. До спеціального фонду державного бюджету пропонують перевести податковий борг "Укрнафти" в розмірі 30,35 млрд. Ці гроші використають для того, щоб виплатити "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за те, що блакитне паливо населенню продавали за спеціальними тарифами.

Зміни до Виборчого кодексу. Нардепи пропонують змінити Виборчий кодекс через COVID-19 законопроєктом №4117. Він забороняє перебування осіб у приміщеннях для голосування без респіраторів або захисних масок. Члени виборчої комісії в день голосування, крім маски, зобов'язані мати захисний щиток або окуляри, а також рукавички. А в разі голосування за місцем проживання – члени виїзної комісії повинні мати спецкостюми.

"Бебі-бокси". У другому читанні розглянуть законопроєкт №3006а. Бокси ввели ще в 2018 році, але нещодавно замінили грошовими виплатами.

Про прогульників у Раді. Парламент також розгляне проєкт закону про внесення змін до Регламенту Ради, Закону України "Про статус народного депутата України", Закону "Про комітети Верховної Ради України" з причин відсутності нардепів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів парламенту.

Невизнання виборів в Криму. Рада розгляне проєкт постанови №4109 про заяву парламенту щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Злочини проти журналістів. На порядку денному також проєкт закону №3633 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних злочинів проти журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить представникам малого та середнього бізнесу отримувати кредити під державні гарантії.