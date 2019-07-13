"Прокинеться інша країна!" Піонтковський передрік наслідки виборів для України

Після позачергових виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, в Україні може статися проросійський державний переворот, адже більшість місць отримає партія Юрія Бойка і Віктора Медведчука спільно з президентської силою "Слуга народу".

Їх позиції щодо налагодження відносин з Росією на шкоду інтересам країни відображають 25% українців, тому інші громадяни можуть вийти на вулиці з протестами, припустив в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політолог Андрій Піонтковський.

"Вранці 22 липня Україна прокинеться в зовсім іншій країні. У Раді буде капітулянтська перед Росією більшість. Адже окрім партії Бойко-Медведчука, в партії "Слуга народу" є люди з колишньої адміністрації Януковича. Ось візьміть хоча б Богдана. Як він сам себе характеризує? Як адвоката всіх олігархів і близького друга Портнова", – пояснив він.

Віктор Медведчук і Юрій Бойко Trust.UA

За його словами, протягом декількох тижнів або навіть днів більшість українського народу зрозуміє, що їх інтереси в новому парламенті не представлені. Тоді основним питанням буде – чи проковтнуть вони цю ситуацію і найголовніше, а чи знайдуться серед них лідери, очолити можливий протест.

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"Якщо Україна здасться – проти Росії будуть зняті санкції, а сам Путін стане повноправним членом вищого світового співтовариства. Це боротьба вже не за Україну, а принципова боротьба між добром і злом. Думаю, український народ не залишиться байдужим", – підсумував Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Піонтковський розгромив заяви Путіна про таємні переговори з Обамою.

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