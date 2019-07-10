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ДБР викрили на "зливі" держтаємниці

2.1т Читати матеріал російською

Державне бюро розслідувань (ДБР) розсекречує свої таємниці стороннім людям: у мережі з’являються копії листів ще до отримання їх людьми, яким вони адресовані, а також повідомлення про повістки й обшуки.

Про це заявив адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань у блозі для "Української правди". Він додав, що в цей же час директор бюро Роман Труба запевняє про таємницю слідства.

За словами адвоката, той, хто "зливає" засекречену інформацію, стверджує, що це лише 5-10% даних. Головань написав, що власне документи та інформацію ДБР публікують, посилаючись на "чутки" і "дані з правоохоронних кіл".

ДБР

ДБР

"24 канал"

"З урахуванням сказаного вище, деякі провадження ДБР, наприклад, про українських моряків і кораблі, про ситуаційну кімнату, виглядають як спецоперації з організації каналів доступу до державних секретів України", – пояснив адвокат.

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За його словами, чиновники ДБР з використанням можливостей центрального органу виконавчої влади збирають відомості про обставини переходу українських кораблів, про обговорення і рішення, що відбувалися у ситуаційній кімнаті, а далі інформація передається тим, хто зливає її широкому загалу. "А потім куди? Прямо до Москви?" – риторично запитав Головань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор ДБР Роман Труба масово порушує кримінальні провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка, щоб вислужитися перед чинним главою держави Володимиром Зеленським.

У свою чергу перший заступник голови ДБР Ольга Варченко публічно заявила про те, що директор бюро Труба порушує закон і узурпує владу.

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Особи
Ігор Головань Роман Труба
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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