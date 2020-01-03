Тут протягом перших днів Нового року злетілася на мою сторінку вся путінська Україна. Мовляв, дістали ці кляті націоналісти зі своєю мовою, культурою й історією.
Ну з ними - путінцями, все зрозуміло. А от від несприйняття українського світу від новітніх чухраїнців у владі та поза нею стає сумно і Остап Вишня зі своїми безсмертними "Чухраїнцями" приходить на думку.
В передмові читаємо:
"Чухраїнці", як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у чудернацькій країні "Чукрен"...Назва - "чухраїнці" (і ми про це знаємо) - постала віl того, що нарід той завжди чухався...
В Розділі 1 читаємо далі:
"Чухраїнців було чимало і щось понад тридцять мільйонів, - хоч здебільша вони й самі не знали, хто вони такі суть...
Як запитують було їх:
- Якої ви, лорди, нації?
Вони, почухавшись, відповідають:
- Та хто й зна?!
Живемо в Шенгерієвці. Православні..."
В Розділі 2 Остап Вишня розкриває таємницю ментальності цього дивного народу:
"Мали чухраїнці цілих аж п`ять глибоко національних рис ..
Риси ці, як на старовинну термінологію, звалися так:
1. Якби ж знаття?
2. Забув.
3. Спізнивсь.
4. Якось то воно буде!
5.Я так і знав."
Остап Вишня, 1926 рік.
П.С. І як вчить історичний досвід, то одна з головних рис цього дивного народу - чухраїнців: якось то воно буде, може призвести до втрати волі й незалежності!
І найголовніше: пам`ятаємо, що різниця між країною чухраїнців і державою українців – Є!
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