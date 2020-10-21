Високі податки та відсутність доступного кредитування, а ще корупційні схеми – головні перешкоди для розвитку вітчизняного виробництва.

Про це керівники броварських підприємств наголошували під час зустрічі з лідером політичної партії "За майбутнє" Ігорем Палицею. Голова правління ТОВ "Броварський алюмінієвий завод" Сергій Шапран звернув увагу і на нерівні умови для експорту продукції.

"Більше 40% нашої продукції іде на експорт, і для нас дуже важливо мати рівні умови з виробниками із країн Євросоюзу", – зазначив він.

Очільник Київської обласної організації політичної партії "За майбутнє" Ярослав Москаленко зазначив: на Київщині існує ще й проблема із отриманням земельних ділянок.

"Коли інвестор – іноземний або український − хоче вкластися у підприємство, він мусить оформити земельну ділянку, підвести комунікації. Це мільйони доларів тільки на корупційні схеми. Наше сьогоднішнє завдання, коли ми прийдемо до влади – дати можливість таким інвестором отримати земельну ділянку від держави з комунікаціями, підведеними за рахунок обласного чи державного бюджету", – зауважив він.

Голова політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця наголосив, що держава повинна підтримувати вітчизняного виробника, а не перешкоджати йому. Натомість в Україні політика спрямована на сприятливі умови для іноземців, а не для своїх.

"Люди хочуть працювати, вкладати гроші тут, в Україні, а їм це все заборонено – де корупційними схемами, де законними схемами. Приклад хлібокомбінату у Броварах: підприємство хотіло розвивати виробництво, але не може, бо мер продав землю і прямо за парканом комбінату виросла багатоповерхівка. Наша позиція – економічний прагматизм. Ми захищаємо економіку України, а не економіку тих, хто хоче нам продавати іспанські овочі і фрукти, китайський алюміній чи джавеліни, замість того, щоб ми виробляли їх в Укроборонпромі. Тому ми не пішли в політику. Ми пішли, щоб змінити принципи. Щоб у нас працювали заводи, щоб українці могли розвивати виробництво, вкладати інвестиції, щоб люди мали роботу", – заявив лідер політсили.