Деркач вважає блокування свого Facebook-аккаунта втручанням у вибори в Україні і тиском на слідство

Андрій Деркач назвав причину блокування свого акаунта в Facebook – публікація американськими медіа його заяви про існування в розпорядженні у правоохоронних органів України ноутбука, за допомогою якого здійснювалися незаконні платежі на компанії, близькі до сім'ї Байденів.

Про це народний депутат написав у своєму Телеграм-каналі.

"Чому мене заблокували? Причина одна: мій акаунт у Facebook був заблокований після публікації американськими медіа моєї заяви про існування в розпорядженні у правоохоронних органів України ноутбука, за допомогою якого здійснювалися незаконні платежі на компанії, близькі до сім'ї Байденів. Ось ця новина shorturl.at/nOPUW", – написав Деркач.

На його думку, блокування аккаунта це, по-перше, пряме втручання у виборчий процес в Україні.

"Я є народним депутатом України і беру безпосередню участь у виборах до органів місцевого самоврядування в Україні. Подібну заборону доступу до комунікації з моїми виборцями вважаю прямим втручанням у вибори в Україні з боку представників демокоррапшн", – вважає Деркач.

По-друге, пише він, інформація про демокоррапшн на другому ноутбуці, яким володіють українські правоохоронці, дійсно дуже небезпечна для сім'ї Байденів і всіх учасників Великої схеми міжнародної корупції.

"Вона скоро буде розкрита", – наголосив Деркач.

По-третє, вважає народний депутат, дана дія є прямим порушенням першої поправки Конституції США і наступом на демократію і свободу слова, а також спробою здійснити тиск на українське слідство.

"Моєю метою, як і раніше, залишається розкриття схем міжнародної корупції та звільнення України від зовнішнього управління. Оскільки ФБ заблокував мій акаунт, всі нові викриття — в моєму Телеграм-каналі. Підпишіться і поділіться", – підсумував Деркач.

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