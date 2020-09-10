Деркач: санкції США – це помста перед новими шокуючими фактами викриття демокорупції

Народний депутат України (позафракційний) Андрій Деркач вважає, що введення Мінфіном США санкцій проти нього – це превентивне реагування на наступну пресконференцію щодо викриття корупції в Демократичній партії США.

Про це йдеться в ексклюзивному коментарі Деркача OBOZREVATEL. За його словами, це помста представників "демокорупції" в особі кандидата в президенти США Джо Байдена, заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента і тимчасової повіреної США в Україні Крістіни Квін.

"Помста – невід'ємна частина їх регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові і нові схеми міжнародної корупції. Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів. І не важливо, як ця помста проявляється: будь це скасування американської візи на прохання представників демокорупції в посольстві США чи моя депортація з Російської Федерації, як це було в 2017 році", – зазначив нардеп.

Він стверджує, що рішення Мінфіну США було оформлено "з папірця кількох конгресменів з Демпартії й інспіровано представниками Держдепу, які покривали розкрадання і нецільове використання міжнародної технічної допомоги для України".

"Коли викриваєш схеми міжнародної корупції, завжди потрібно бути готовим до помсти. Крім того, першу поправку до Конституції США, свободу слова, а також право відстоювати демократичні цінності і незалежність своєї держави від зовнішнього корупційного впливу і від зовнішнього управління ніхто не скасовував", – наголосив Деркач.

Водночас він заявив, що на початку наступного тижня вийде на пресконференцію "з новими шокуючими фактами викриття демокорупції".

"Саме через витік інформації про майбутню пресконференцію, інформація про санкції вийшла саме сьогодні. Демокорупціонери дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучено, підкріплено цифрами, документами і цікавими записами. Відмовлятися від пресконференції не стану: на кону – державна незалежність і суверенітет України", – анонсував депутат.

Також він додав, що інформація від Мінфіну США відкриває можливість захищати свої інтереси в юридичному полі – в суді.

"Вважаю, що перемога в цій історії стане логічною відповіддю представникам "демокорупції" в моїй боротьбі за відстоювання національних інтересів України", – завершив Деркач.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти Андрія Деркача і трьох росіян. Вони звинувачуються в спробах вплинути на виборчий процес у США.

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