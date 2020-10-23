Деркач розповів про допит нового свідка у рамках справи про крадіжку грошей в українців Злочевським та Байденом

В рамках справи, пов'язаної з крадіжкою грошей в українців Миколою Злочевським та сім'єю Байдена, був допитаний свідок – громадянин Латвії. Він безпосередньо здійснював операції з виведення коштів з України.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Андрій Деркач.

"Тривають слідчі дії по ще одній справі (№62020000000000802 від 30.09.2020 ч. 3 ст. 209 КК), пов'язаній з крадіжкою грошей в українців Миколою Злочевським. В рамках цієї справи було допитано свідка – громадянин Латвії, який безпосередньо здійснював операції з виведення коштів з України, відмивання їх за допомогою компаній "Wirelogic Technology AS" та "Digitex Organization LLP" з подальшим переведенням на фірму Байдена "Rosemont Seneca Bohai LLC", – заявляє Деркач.

За його словами, адвокатом внесені клопотання на надання свідкам статусу викривача корупції.

"Крім того, хочу нагадати, що в розпорядженні слідства є так званий "лептоп Бурізми", через який технічно здійснювалися проводки вкрадених у українців грошей і переведених через офшорки в латвійський AS "PrivatBank", – резюмував Деркач.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Андрій Деркач заявив в Facebook про існування свідків, які можуть доповнити інформацію у справі української газової компанії Burisma, яку оприлюднила американська газета New York Post 14 жовтня.