Деркач оприлюднив чергову "сенсацію" про Порошенка: чиї імена прозвучали

Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач, який має проросійські погляди, і колишній скандальний прокурор Костянтин Кулик, якого вважають ставлеником олігархів, оприлюднили нібито чергові "плівки" з голосами, схожими на п'ятого президента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Це відбулося під час пресконференції 22 червня. На ній було порушено питання про справу компанії "Бурісма", екснардепа-утікача Олександра Онищенка, а також нібито взаємини Порошенка з колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися із найгучнішими заявами з конференції Деркача і Кулика.

Деркач стверджує, що нібито відновив ланцюжок масштабних схем Скріншот відео

Справа "Бурісми"

За словами Кулика, компанія нібито заплатила сім'ї Байденів більше $3 млн. Крім того, експрокурор стверджує, що юрист "Бурісми" Андрій Кіча, який недавно погорів на спробі дати рекордний хабар в $6 млн керівництву НАБУ і САП, у 2019 році збирався закрити всі справи, пов'язані з цією компанією, за $50 млн.

"Початкова сума хабара становила не 6 мільйонів. Розмір хабара становив 50 мільйонів доларів США", – озвучив Кулик свою версію.

Також, за версією Деркача і Кулика, після хабарного скандалу версія про підозру у справі "Бурісми" істотно змінилася. За їхніми словами, з неї нібито зникли згадки про компанії Байдена.

Справа Онищенка

На "плівках Деркача" людина з голосом, що нагадує Порошенка, нібито висловлює слова подяки Байдену за сприяння ЦРУ в боротьбі із екснардепом-утікачем Олександром Онищенком, замішаним в масштабних корупційних схемах. Крім того, людина на записі каже, що Онищенко, маючи російське громадянство, намагався реалізувати за завданням ФСБ сценарій дестабілізації в Україні.

Також нібито Порошенко переживає через зв'язки Онищенка з ФБР. У відповідь на це занепокоєння нібито Байден запевняє, що вже домовився з ФБР про те, що вони не будуть встановлювати ніякі контакти з Онищенком.

"Якщо це правда, що ФБР співпрацює з ним, принаймні хотів би знати про це", – говорить людина, з голосом, схожим на п'ятого президента України.

"Ні-ні, вони цього не роблять. Я сказав вам, ФБР дійшло висновку, що у нього нічого немає, і припинило все", – запевняє нібито Байден.

Частина "плівок" була нібито присвячена скандалам довкола Онищенка Скріншот відео

Нібито Порошенко був стурбований співпрацею Онищенка з ФБР Скріншот відео

Нібито Порошенко дякував Байдену за допомогу ЦРУ в боротьбі з Онищенком Скріншот відео

Деркач заявив, що Порошенко і Байден нібито тісно спілкувалися з приводу утікача Онищенка Скріншот відео

Байден нібито запевняв Порошенка, що у ФБР не буде жодних зв'язків з Онищенком Скріншот відео

На "плівках Деркача" фігурує тема Онищенка Скріншот відео

Деркач і Кулик стверджують, що доля Онищенка обговорювалася з Байденом Скріншот відео

"Плівки Деркача" про Онищенка Скріншот відео

Деркач стверджує, що отримав доступ до нібито розмов Порошенка і Байдена Скріншот відео

Роль Яценюка

На записі, датованому 2016 роком, нібито Порошенко просить свого співрозмовника в особі Байдена вплинути на дії експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Мова йде про силові правоохоронні структури, голосування за бюджет і Мінський процес.

Також на записі розмова співрозмовників стосується політичного майбутнього Яценюка. Нібито Байден каже, що Яценюк боїться кримінальних проваджень проти себе після відставки. "Він не є членом парламенту, він боїться кримінальних переслідувань щодо себе", – чутно на записі.

Однак людина, яку автори "плівок" називають Порошенком, запевняє, що Яценюку не варто побоюватися переслідувань.

"Ми захистимо його. Він політична особистість, він дуже молодий, йому всього 42 роки. І ми готові розробити сценарій його відставки, яка додасть йому позитивного сприйняття. Я впевнений, що у нього буде чудове політичне майбутнє", – відповідає другий голос на "плівках".

Байден нібито побоювався з приводу політичного майбутнього Яценюка Скріншот відео

Віцепрезидент США нібито переживав через можливе кримінальне переслідування Яценюка Скріншот відео

Голос, схожий на Порошенка, стверджував, що Яценюку нічого не загрожує Скріншот відео

Яценюку нібито обіцяли велике майбутнє в українській політиці Скріншот відео

Нібито п'ятий президент України бачив у Яценюкові потенціал Скріншот відео

"Шантаж" заради мільярда і МВФ

Також на "плівках", за версією Деркача, нібито Байден вимагав від глави української держави провести низку реформ, які необхідні МВФ, а у відповідь обіцяв надати кредитні гарантії на $1 млрд. Однією з ключових вимог Заходу нібито було підвищення тарифів для населення.

"Якщо буде певний прогрес, то я буду в змозі добитися від Конгресу не включати задній хід щодо наших зусиль з надання вам $1 млрд", – чутно на "плівці".

"В останні три тижні ми продемонстрували дійсно значний прогрес в сфері реформ. Ми проголосували за 100% тарифи, незважаючи на те, що МВФ очікував тільки на 75%", – каже чоловік, чий голос Деркач приписує Порошенку.

Деркач стверджує, що Байден диктував владі України суворі вимоги разом з МВФ Скріншот відео

Нібито переговори Порошенка і Байдена про реформи Скріншот відео

Розшифровка "плівок Деркача" Скріншот відео

Одна з вимог нібито стосувалася підвищення тарифів Скріншот відео

Нібито президент України погодився виконати вимоги Байдена і МВФ Скріншот відео

Нібито Байден вимагав жорстких реформ в обмін на 1 млрд доларів Скріншот відео

На плівках Деркача нібито Байден тиснув на владу України через реформи Скріншот відео

"Недоторканність" Нафтогазу "і Гонтаревої

Також в "сенсації" від Деркача і Кулика нібито Байден вимагає від Порошенка не чіпати главу НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, якого нібито хоче зняти тодішній глава уряду.

У свою чергу голос, який на "плівках" нібито належить Порошенку, каже, що певна недоторканність є і у тодішньої глави НБУ Валерія Гонтаревої – вона нібито перебуває "під його особистим захистом", адже на неї здійснюється тиск через націоналізацію ПриватБанку.

Відзначимо, що OBOZREVATEL очікує офіційної реакції на чергові заяви Деркача від лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка і його команди.

Нагадаємо, що попередню провокацію "з плівками Деркача" Порошенко назвав підступами п'ятої колони Кремля, яка почала масштабну спецоперацію проти України. За словами політика, через втягування в передвиборну боротьбу в США ворог намагається підірвати двопартійну підтримку України Вашингтоном.