Что я вам скажу.

Случился у меня очень показательный эпизод.

Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.

Он вышел из машины, и замешкался при входе надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.

Через время.

Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.

Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.

Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.

Вы спрашивали какие итоги первого года?!

Это и есть главный итог.

Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.

Ещё только год, а уже стыдно.

Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.

Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.

Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.

Боюсь.

Могут и ноги не унести.