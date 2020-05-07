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7 травня • оновлено в 12:50
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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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Депутату СН стало стыдно за логотип ЗЕ: это и есть итог года

20т
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Что я вам скажу.

Случился у меня очень показательный эпизод.

Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.

Он вышел из машины, и замешкался при входе надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.

Через время.

Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.

Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.

Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.

Вы спрашивали какие итоги первого года?!

Это и есть главный итог.

Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.

Ещё только год, а уже стыдно.

Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.

Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.

Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.

Боюсь.

Могут и ноги не унести.

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Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Давиденко
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Губань Сергій
Губань Сергій
ВО !!
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Маус Микки
Маус Микки
100%
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0
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bregovich mark
bregovich mark
Кажется пришла пора Линчу погостить в Украине.Вот это будет праздник!Сделаем их ВМЕСТЕ!!!!!
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Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
bregovich mark, ты научись себе дупу подтирать сначала, деятель диванный))
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