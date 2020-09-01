Депутатка Луцької міськради Вусенко йде на вибори з 'Європейською cолідарністю'

Депутатка Луцької міської ради з фракції "Самопоміч", волонтерка Юлія Вусенко заявила про те, що буде балотуватись на місцевих виборах від партії "Європейська солідарність".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. На її переконання саме ця політична сила має змогу згуртувати навколо себе справжніх патріотів.

"Я йду на місцеві вибори із партією "Європейська солідарність". На з’їзді сьогодні було чітко озвучено стратегію розвитку держави, а також представлено багато енергійних фахівців з усіх куточків України. Саме політична сила "Європейська солідарність" на місцевих виборах згуртує навколо себе людей, які по-справжньому переживають за майбутнє, а не розвішують білборди по всій країні!", – зазначила вона.

Депутатка наголосила, що народні депутати від "Європейської солідарності" у Верховній Раді захищають мову, армію, стримують капітуляцію влади перед агресором.

"Місцеві вибори на Волині мають стратегічне значення для України. Наступ олігархату з російською агентурою на державність України, зрощення криміналітету з місцевими феодалами, але і останні події в сусідній Білорусі спонукають до проактивних дій. Час давати відсіч не лише агресору, але й тим, що вже завтра хочуть забрати нашу з Вами свободу на Волині, зацементувавши свою владу", – застерігла Вусенко.

"Час дати по рукам тим, хто забирає можливість чесно працювати і розвивати бізнес, тим, хто сіє страх! Важливо, щоб у місцевих радах було побільше патріотичних, досвідчених та спроможних змінювати ситуацію на краще", – переконана Вусенко.

"Закликаю усіх, особливо тих, хто має досвід співпраці зі мною як з депутаткою чи то секретарем міськради - приєднуватися до боротьби за Волинь без злочинного олігархату та дилетантства "нових", – написала активістка.

"Я щиро вірю, що саме наші команди принесуть європейські стандарти життя в кожне місто та селище", – наголосила Вусенко.

На її переконання, шлях до перемоги здолає той, хто не боїться олігархів та їхніх продажних медіа, не боїться брати відповідальність за себе і державу, не боїться важкої праці.

Депутатка Луцької міськради Вусенко йде на вибори з "Європейською cолідарністю" Юлія Вусенко / Facebook

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