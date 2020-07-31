В Україні юридично стартував виборчий процес до структур місцевого самоврядування. Й поки ще є час до початку висунення кандидатів на посади міських голів та голів ОТГ, також депутатів ОТГ, районних, міських та обласних рад, варто звернути увагу на проблему подвійного громадянства.

Нагадаю, що ця проблема набула надто актуального значення після окупації Росією Криму та частини Донбасу, а також з огляду на непрості відносини України з Угорщиною та іншими сусідськими державами.

Саме тоді стало очевидним врегулювання питання, а простіше кажучи, пряму заборону депутатам всіх рівнів та державним службовцям набувати громадянства інших країн!

Отож, в лютому 2017 року Президент Порошенко вніс відповідний законопроект як невідкладний і його підтримали всі очільники БПП і НФ. Голова ВР Андрій Парубій справедливо зазначив, що факт підтвердження подвійного громадянства у депутатів і чиновників повинні означати втрату мандата або звільнення. І я це підтримую.

Але цей правильний і державницький законопроект ВР на чолі з Парубієм не розглядала більш як два роки і адміністрація Президента відкликала його в травні 2019 року.

Тому й нині публікації в ЗМІ про німецьке, угорське, румунське чи російське громадянство у кандидатів на міських голів чи кандидатів у депутати є лише засобом піару чи дискредитації.

А треба, щоб ЦВК мала право відмовляти у реєстрації подвійних громадянам, бо вони насправді своєрідні політичні "подвійні агенти"!

Тож, вимагаємо від Офісу Президента, ВР та ЦВК не допустити до участі у місцевих виборах, а згодом і у парламентських та президентських, громадян України, які мають громадянства інших держав!