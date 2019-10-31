"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Двох народних депутаток України підловили на обговоренні туфель під час засідання Верховної Ради у четвер, 31 жовтня.
Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував парламентський фотокореспондент Ян Доброносов.
Він зазнімкував дівчат, які розглядали картинки на смартфоні. "Мені не подобається", – пожартував він про вибір взуття.
Ілюстрація. Верховна Рада
facebook.com/yan.dobronosov
Знімок викликав бурхливу реакцію мережі. "Ось що з депутатами робить халявний Wi-Fi", "Ну хоч не хлопчиків!" "Пора депутатам переходити на кнопкові телефони", "Що б ще купити на зарплату депутата?" – з іронією відзначили коментатори.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.
Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.
У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.
Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".
Незабаром були опубліковані переписки Яременко з іншими дівчатами.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!