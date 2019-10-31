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31 жовтня • оновлено в 21:33
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"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

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Двох народних депутаток України підловили на обговоренні туфель під час засідання Верховної Ради у четвер, 31 жовтня.

Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував парламентський фотокореспондент Ян Доброносов.

Він зазнімкував дівчат, які розглядали картинки на смартфоні. "Мені не подобається", – пожартував він про вибір взуття.

Ілюстрація. Верховна Рада

Ілюстрація. Верховна Рада

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"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

facebook.com/yan.dobronosov

Знімок викликав бурхливу реакцію мережі. "Ось що з депутатами робить халявний Wi-Fi", "Ну хоч не хлопчиків!" "Пора депутатам переходити на кнопкові телефони", "Що б ще купити на зарплату депутата?" – з іронією відзначили коментатори.

"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Скріншот

"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Скріншот

"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Скріншот

"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Скріншот

"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Скріншот

"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Скріншот

"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Скріншот

"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Скріншот

"Пора переходити на кнопкові телефони": фотограф показав новий курйоз на засіданні Ради

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України політика фотографии курйоз депутат
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