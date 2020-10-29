"Депутати" Севастополя обрали до Ради Федерації екскомандира "Беркута"
"Депутати" анексованого Росією Севастополя 29 жовтня обрали представником від міських "законодавчих зборів" до Ради Федерації РФ колишнього командира спецпідрозділу МВС України "Беркут" Сергія Колбіна.
Як повідомили "Новой газете" в пресслужбі "закзборів", кандидатуру Колбіна висунула фракція "Єдина Росія".
"Я завжди захищав і буду захищати права кожного севастопольця, і в цьому бачу свій основний обов'язок", – запевнив новий сенатор, виступаючи перед "депутатами".
Уродженець Пензи Сергій Колбін з вересня 2004-го по 2016 рік очолював севастопольський спецпідрозділ "Беркут". Після цього він керував міським управлінням федеральної служби військ Національної гвардії Росії.
У 2019 році Колбіна обрали до "закзборів" міста від партії "Єдина Росія" і призначили головою "постійного комітету із законодавства і державного будівництва".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше а Севастополі відбулося "вшанування" бійців "Беркута", які протистояли активістам під час Революції Гідності на Майдані Незалежності в Києві.