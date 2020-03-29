Буславець потримали на посаду глави Міненерго

Народні депутати, члени комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг звернулися в листі до прем'єр-міністра Денису Шмигалю з проханням якомога швидше внести кандидатуру міністра енергетики і навколишнього середовища на найближчому засіданні парламенту.

Вони також висловили підтримку Ользі Буславець, на кандидатурі якої після низки співбесід, за даними ZN.UA, зупинився президент Володимир Зеленський.

"17 березня в засобах масової інформації почала з'являтися інформація про можливе призначення на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Буславець Ольги Анатоліївни. Ми хочемо висловити підтримку цього кандидата і підкреслити, що Буславець О.А. є справжнім професіоналом в області енергетики, кандидатом технічних наук, заслуженим енергетиком України. Понад 14 років Буславець працювала на керівних посадах в міністерстві енергетики, де зарекомендувала себе як висококваліфікований спеціаліст, вмілий органи атор, який діє планомірно і результативно. Останні роки вона була на передовій реформування ринку електричної енергії, активно сприяла забезпеченню безпеки держави і фінансової стабільності суб'єктів енергетики, захисту прав споживачів електричної енергії", – йдеться в тексті звернення депутатів.

"Призначення Буславець О.А. на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища позитивно вплине на галузь і стабілізує роботу міністерства. Ми впевнені, що відбір Буславець як кандидата на пост міністра, будується виключно на професійних якостях і виключає будь-який політичний вплив", – додають депутати.

Також у зверненні йдеться, що більшість народних депутатів, членів профільних комітетів, вважають сьогодні недоцільним поділ міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два окремих міністерства з огляду на необхідність збереження часу для вирішення нагальних проблем енергетичної галузі України.

Ольга Буславец

"Оскільки енергетична галузь є фундаментальною для економіки держави, ми вважаємо, що Міненерго повинен очолювати професіонал в енергетичній сфері, а питання формування та реалізації внутрішньої політики повинні бути покладені на першого заступника міністра", – відзначають вони.

Депутати просять "невідкладно внести кандидатуру міністра енергетики та захисту навколишнього середовища на найближчому засіданні Верховної Ради", яка запланована на 30 березня.

В якості заступника Буславець розглядався нинішній в.о. міністра енергетики Віталій Шубін, проте він не пройшов поліграф. Його і Буславець перевіряли в першу чергу на предмет можливого лобізму інтересів компаній Рината Ахметова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств. Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в "Слузі народу". Попередньо, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища стане Ольга Буславець. Вона очолювала директорат енергетичних ринків в уряді Олексія Гончарука.

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