Депутати Бундестагу: Німеччина повинна активніше домагатися звільнення Сенцова

Німецькі депутати вважають, що уряд ФРН повинен докласти більше зусиль для звільнення Олега Сенцова. При цьому вони припускають, що канцлерка Анґела Меркель не просто так уникає публічних заяв щодо Сенцова.Голодування українського режисера Олега Сенцова, якому російський суд присудив 20 років ув’язнення у колонії за сфабрикованими обвинуваченнями, триває вже 30 днів. Його звільнення вимагають міжнародні громадські та правозахисні організації, діячі культури, актори, режисери, письменники і політичні діячі, акції на підтримку Сенцова відбуваються в багатьох країнах. DW звернулася до депутатів німецького Бундестагу із запитанням про те, як вони оцінюють те, що відбувається із Олегом Сенцовим, чи обговорюється це питання в німецькому парламенті і яким чином уряд Німеччини може вплинути на Росію у справі звільнення українських політв’язнів.

"Процес над Сенцовим - частина пропагандистського спектаклю"

Голова парламентського комітету з прав людини та гуманітарної допомоги, представниця Вільної демократичної партії Німеччини Ґіде Єнсен (Gyde Jensen) незадовільно оцінила той факт, що справа Олега Сенцова - особливо до початку його голодування - не дуже широко висвітлювалася в німецьких ЗМІ. За її словами, ситуація з Олегом Сенцовим обговорюється на засіданнях очолюваного нею комітету, однак "сумна правда полягає в тому, що більшість подібних випадків набувають широкого розголосу лише тоді, коли стан ув’язненої людини різко погіршується". В інтерв’ю DW Єнсен назвала недопустимим той факт, що "активісти, які борються за свободу слова і вільно висловлюють свою думку, позбавлені свободи в Росії, ув’язнені в колоніях та відбувають там покарання за абсолютно необґрунтованими обвинуваченнями".

Експерт із зовнішньої політики з парламентської фракції ХДС Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) вважає, що суд над Олегом Сенцовим і винесений йому суворий вирок - це спосіб залякування, обраний російською владою. Процес над Сенцовим Кізеветтер назвав частиною "пропагандистського спектаклю про захист російських меншин за кордоном", за допомогою якого керівництво Росії намагається відволікти увагу від своєї відповідальності у конфлікті з Україною.

Справі Олега Сенцова потрібен максимальний резонанс

Депутати різних партій німецького Бундестагу єдині в тому, що справі Олега Сенцова необхідно надати якомога більшого розголосу. Зовнішньополітичний експерт партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) висловив сподівання, що під час чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня, "ситуація з Олегом Сенцовим отримає ще більший резонанс".

"Важливо знову і знову виступати з публічними заявами та вимагати звільнення Олега Сенцова. Будь-хто, хто ззовні чи зсередини спокійно реагує на агресивну політику РФ, послаблює свої позиції на перемовинах з російським керівництвом і не сприймається президентом Путіним як серйозний співрозмовник", - упевнений Нуріпур.

Політику хотілося б, щоб реакція уряду ФРН у справі Олега Сенцова була більш чіткою. Нуріпур допустив, що, можливо, федеральний уряд не хоче нашкодити перемовинам щодо звільнення Сенцова, які ведуться негласно. З іншого боку, він наголосив, що німецькій владі варто було б озвучити свою позицію у справі Сенцова.

Тиск на уряд Німеччини

За словами Нуріпура, "уряд Німеччини завжди засуджував анексію Криму як таку, що суперечить міжнародному праву, - і саме це робить і Олег Сенцов. Тому побоювання розголошення (непублічних переговорів з владою РФ, - Ред.) з боку німецького уряду в даному випадку недопустиме, оскільки його можна розцінити як мовчазну згоду з російською політикою в Криму". Крім того, для авторитету Німеччини було б вкрай сумно, якби склалося "враження, що німецький уряд більше робить для сумнівного проекту "Північний потік-2", ніж для політв’язня Олега Сенцова, підсумував Омід Нуріпур.

Голова комітету Бундестагу з прав людини Ґіде Єнсен також допускає, що уряд ФРН може вести з російським керівництвом негласні перемовини про можливість звільнення Олега Сенцова. На відміну від її колеги з партії "Зелених", вона вважає, що "іноді в подібних ситуаціях сторона може зберегти обличчя і в тому випадку, якщо вона бере участь в непублічних переговорах". "І якщо їхнім результатом стане звільнення Олега Сенцова, мене це цілком влаштує. Тож я б сказала, давайте ще трохи зачекаємо", - запропонувала Єнсен.

Питання міністру закордонних справ

Тим не менше, за її словами, і "уряд ФРН, і депутати Бундестагу повинні активніше брати участь у звільненні Олега Сенцова". Найближчими днями засідання комітету Бундестагу з прав людини і гуманітарної допомоги повинен відвідати міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Haiko Maas), і Єнсен запевнила, що як голова комітету, вона запитає міністра "про те, до яких заходів вдається уряд ФРН для звільнення Сенцова".

У свою чергу, парламентська фракція партії "Союз-90/Зелені" у четвер, 14 червня, винесе на обговорення Бундестагу проект резолюції про катастрофічну ситуацію з правами людини в Росії. За словами зовнішньополітичного експерта Оміда Нуріпура, в "цьому проекті йдеться про свавілля влади і незаконне утримання під вартою багатьох політв’язнів, зокрема, і Олега Сенцова". "Звісно, ми з нетерпінням чекаємо початку чемпіонату світу з футболу в Росії, але ми не повинні забувати і про багатьох людей, які незаконно ув'язнені", - підсумував депутат Бундестагу.