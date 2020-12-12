Депутат заявив про спробу створення "Запорізької народної республіки" і звернувся до СБУ

Депутат Запорізької обласної ради Владислав Куценко звинуватив своїх колег у спробі незаконно захопити владу в області.

Як він повідомив на своїй сторінці у Facebook, депутати нібито намагаються протиснути на посаду голови облради людину, яка має зв'язки із Росією. Політик наголосив, що скаржитиметься на їхні дії у СБУ.

"Запорізька народна республіка (ЗНР) та передача Запорізького краю під контроль Кремля! Саме такий сценарій очікує Запорізьку область найближчим часом, якщо СБУ та керівництво держави терміново не відреагують на злочинні спроби захопити владу у Запорізькій обласній раді! Розуміючи політичну та юридичну відповідальність, я роблю заяву про спробу злочинного перевороту в Запорізькій обласній раді, метою якого є передача влади в області агресору, з усіма витікаючими наслідками", – сказано у повідомленні.

Куценко розповів, що на першій сесії Запорізької облради народні депутати, а також обласні обранці (з Верховної Ради) увірвалися до приміщення, де відбувалось таємне голосування за обрання голови облради, нібито тиснули та залякували депутатів, а також, за його словами, вкрали бюлетені і, як наслідок, зірвали голосування.

Як сказав депутат, комісія не змогла встановити результати голосування.

"Батьківщина" зробить все, щоб не дозволити створити Запорізьку народну республіку (ЗНР), та закликає всі здорові демократичні політичні сили об’єднатися для досягнення цієї мети", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі під час обрання голови обласної ради, яке тривало до ночі суботи, 12 грудня, відбулися бійки між депутатами.