У депутата Запорізької обласної ради Геннадія Фукса підтвердили новий коронавірус COVID-19.

Чоловік знаходиться на лікуванні в медзакладі. Про це сам політик повідомив на своїй сторінці у Facebook 28 березня. Фукс зазначив, що намагався дотримуватися всіх карантинних заходів.

"Сподіваюся, що спільними зусиллями наших медиків, центральної і місцевої влади нам вдасться зменшити негативні наслідки цієї проблеми для нашої країни і Запорізького регіону", – висловився він про коронавірус.

Геннадій Фукс заразився COVID-19 Новый День

Додамо, політик нещодавно повернувся з Ізраїлю. Це 7-й випадок зараження в Запоріжжі і 11-й – в області.

Як писав OBOZREVATEL, депутата Верховної Ради Олександра Лукашева (фракція ОПЗЖ) виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де він проходив лікування від коронавірусу.

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