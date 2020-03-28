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28 березня • оновлено в 23:37
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У Запоріжжі депутат облради Фукс захворів на коронавірус

2.2т
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У депутата Запорізької обласної ради Геннадія Фукса підтвердили новий коронавірус COVID-19.

Чоловік знаходиться на лікуванні в медзакладі. Про це сам політик повідомив на своїй сторінці у Facebook 28 березня. Фукс зазначив, що намагався дотримуватися всіх карантинних заходів.

"Сподіваюся, що спільними зусиллями наших медиків, центральної і місцевої влади нам вдасться зменшити негативні наслідки цієї проблеми для нашої країни і Запорізького регіону", – висловився він про коронавірус.

Геннадій Фукс заразився COVID-19

Геннадій Фукс заразився COVID-19

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Додамо, політик нещодавно повернувся з Ізраїлю. Це 7-й випадок зараження в Запоріжжі і 11-й – в області.

Як писав OBOZREVATEL, депутата Верховної Ради Олександра Лукашева (фракція ОПЗЖ) виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де він проходив лікування від коронавірусу.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
інфекція вірус депутат хвороба
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