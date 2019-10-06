Депутат від "Слуги народу" закликав прем'єра очистити Кабмін від корупціонерів

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука очистити виконавчу владу від корупціонерів.

Про це Мотовиловець заявив з парламентської трибуни. Зокрема він зажадав звільнити заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

"Хочу вам нагадати його (Лавренюка. – Ред.) досягнення. Три роки тому Міністерство інфраструктури за квотним принципом відійшло "Народному фронту". Ми отримали міністра, який писав пости в Facebook, а його заступник будував корупційні схеми через підприємства, які контролює Міністерство інфраструктури. Зараз він (Лавренюк. – Ред.) залишається на посаді", - сказав депутат.

Мотовиловець нагадав, що представники морського співтовариства України неодноразово зверталися до президента і прем'єр-міністра з проханнями навести порядок в галузі.

"Я прошу вас провести кадрові зміни. Я прошу вас почути галузь, яка привернула найбільші інвестиції", - звернувся депутат до прем'єр-міністра під оплески залу.

Як повідомлялося, Юрій Лавренюк працює заступником міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Курує морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті. Раніше він займав оперативні та керівні посади в підрозділах СБУ і МВС, а також був помічником у двох народних депутатів Блоку Юлії Тимошенко (ВО "Батьківщина") – Олександра Рябеки і Івана Кириленка. ЗМІ називають Лавренюка людиною міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Вимога звільнити Лавренюка містилася в листі колишнього замміністра інфраструктури Володимира Шульмейстера на адресу Олексія Гончарука, а також в колективних листах стивідорів та інших учасників ринку президенту Володимиру Зеленському. Стивідори назвали заступника міністра "уособленням і автором буквально всіх корупційних схем, які досі працюють на українському ринку морських вантажних перевезень".

У ЗМІ неодноразово наводилися приклади корупційних схем за участю Лавренюка. Це, зокрема, нав'язування судновласникам буксирних і швартових послуг певних фірм, махінації з тепловозами в порту "Південний", створення власного днопоглиблювального флоту АМПУ, хабарництво при дипломуванні моряків, діяльність сумнівних охоронних структур та інші протиправні дії.

Президент Володимир Зеленський 13 липня приїжджав до Одеси, де в жорсткій формі звинуватив у корупції чиновників морської галузі.

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