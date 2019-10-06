Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 18:17
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Депутат від "Слуги народу" закликав прем'єра очистити Кабмін від корупціонерів

Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука очистити виконавчу владу від корупціонерів.

Про це Мотовиловець заявив з парламентської трибуни. Зокрема він зажадав звільнити заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

"Хочу вам нагадати його (Лавренюка. – Ред.) досягнення. Три роки тому Міністерство інфраструктури за квотним принципом відійшло "Народному фронту". Ми отримали міністра, який писав пости в Facebook, а його заступник будував корупційні схеми через підприємства, які контролює Міністерство інфраструктури. Зараз він (Лавренюк. – Ред.) залишається на посаді", - сказав депутат.

Мотовиловець нагадав, що представники морського співтовариства України неодноразово зверталися до президента і прем'єр-міністра з проханнями навести порядок в галузі.

"Я прошу вас провести кадрові зміни. Я прошу вас почути галузь, яка привернула найбільші інвестиції", - звернувся депутат до прем'єр-міністра під оплески залу.

Як повідомлялося, Юрій Лавренюк працює заступником міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Курує морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті. Раніше він займав оперативні та керівні посади в підрозділах СБУ і МВС, а також був помічником у двох народних депутатів Блоку Юлії Тимошенко (ВО "Батьківщина") – Олександра Рябеки і Івана Кириленка. ЗМІ називають Лавренюка людиною міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Вимога звільнити Лавренюка містилася в листі колишнього замміністра інфраструктури Володимира Шульмейстера на адресу Олексія Гончарука, а також в колективних листах стивідорів та інших учасників ринку президенту Володимиру Зеленському. Стивідори назвали заступника міністра "уособленням і автором буквально всіх корупційних схем, які досі працюють на українському ринку морських вантажних перевезень".

У ЗМІ неодноразово наводилися приклади корупційних схем за участю Лавренюка. Це, зокрема, нав'язування судновласникам буксирних і швартових послуг певних фірм, махінації з тепловозами в порту "Південний", створення власного днопоглиблювального флоту АМПУ, хабарництво при дипломуванні моряків, діяльність сумнівних охоронних структур та інші протиправні дії.

Президент Володимир Зеленський 13 липня приїжджав до Одеси, де в жорсткій формі звинуватив у корупції чиновників морської галузі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
тоесть расстрелять правительство полностью?!?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel