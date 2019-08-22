Депутат відмовився від мандата: його замінила менеджер "Студії Квартал 95"

Новообраний депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Андрій Лисюк відмовився від мандата.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК в Facebook за підсумками засідання комісії 22 серпня під головуванням Тетяни Сліпачук.

"У зв'язку із заявою обраного народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Лисюка А.А., включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №69 про відмову від депутатського мандата, комісія визнала його таким, який не отримав вказаний мандат", - йдеться в повідомленні.

Депутати від "Слуги народу" Новое время

У свою чергу Центральна виборча комісія визнала обраною депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" менеджера "Студії Квартал 95" Олену Хоменко замість Лисюка.

Сам Лисюк в коментарі "Українській правді" пояснив, що склав мандат, тому що зараз знаходиться на військовій службі в Київській області і переконаний, що так принесе більше користі країні.

"Я перебуваю на військовій службі, і було ухвалено рішення, що я більше користі принесу, займаючи цю посаду. Якщо так буде турбувати виборців це питання (яку посаду обіймає – Ред.), думаю, що якимось чином це прокоментую. А поки у мене немає повноважень це коментувати", - сказав він.

Лисюк уточнив, що коли вирішив йти за списком "Слуги народу", то на військовій службі не перебував, а відновився там вже під час передвиборчої кампанії.

Надалі він планує співпрацювати з командою Зеленського "в питаннях правоохоронної системи та війська".

Відзначимо, Лисюк є директором ТОВ "Лігал Консалтинг", засновником і главою Адвокатського об'єднання "Hillmont Partners". Також він є науковим консультантом телепроектів телеканалу "СТБ", зокрема шоу "Слідство ведуть екстрасенси".

Лисюк працював на оперативних і керівних посадах Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ (м.Київ). Закінчив юридичний факультет академії СБУ. Підполковник СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентська партія "Слуга народу", яка за результатами виборів сформує монобольшінство в парламенті, зайняла всі передні ряди перед трибуною, відтіснивши тим самим інші фракції назад.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!