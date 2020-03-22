Депутат Сергій Вельможний, який заперечував у себе наявність коронавірусу, пояснив ситуацію - виявляється, тест з негативним результатом він здавав ще до того, як у нього пояілісь симптоми. Результати нового тесту він тільки чекає.

Про це він розповів в коментарі телеканалу "Наш". За словами Вельможного, 18 березня він здав тест, як і інші депутати, які контактували з зараженим Сергієм Шаховим. Тоді тест дав негативний результат. Однак, 21 березня ввечері він разом з сином відчув нездужання - у нього піднялася температура, початок ломити тіло, сушити ніс і так далі. Викликавши "швидку", Вельможний з сином погодилися на госпіталізацію. Вранці у них взяли тест на коронавірус, але результатів поки немає.

Сергій Вельможний Facebook

"Вчора ввечері я перебував на самоізоляції, стало погано, температура піднялася до 38 і точно те ж саме відбулося у сина. Я негайно викликав "швидку", перевірили температуру, запропонували госпіталізуватися і відвезли в лікарню. По прибуттю в лікарню температура трималася, здали аналізи , а сьогодні - повторний тест на коронавірус. Але по діагностиці є підозри на це захворювання ", - розповів депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим коронавірусів. Також захворіла його дружина.

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