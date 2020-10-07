За даними минулорічного опитування "Рейтингу" майже половина киян вважають, що в столиці катастрофічна ситуація з незаконним будівництвом. Але забудовник це звичайний бізнесмен, як і всі хоче менше витрачати і більше заробляти. Просто йому потрібен контроль і прозорість відносин з міською владою. У місті перезавантажувались інженерні мережі, на дорогах – суцільні затори, паркінгів немає. І з усього цього безладу заробляють чиновники. Я знаю будівельну справу в нюансах, ми проєктували багатоповерхові паркінги різних типів, для мене сфера благоустрою є рідним і близьким. Я і наша команда знаємо точно, як зробити життя киян комфортнішим, безпечнішим і легше. Саме в цьому я і бачу свою роль.

Ви раніше торкнулися дуже важливої теми. Гендерна політика в Україні останніх років на папері виглядає цілком привабливою і перспективою, але де-факто втілюється з дуже великими перешкодами. Чому, на Вашу думку, виборці в основному голосують чоловіків?

Почну з того, що ми вже маємо на рівні законодавства 30-відсоткову квоту, за якою українські жінки можуть сьогодні бути представлені на різних гілках влади. І це світова тенденція. Українська жінка не тільки красива в світі, але і найталановитіша і найбільш роботяща. Так чому ж вона повинна сидіти на кухні і тільки варити борщі. Радянські стереотипи повинні відійти в минуле. Навіть маючи трьох дітей, жінка може займатися самореалізацією. Подивіться на Тимошенко, на Меркель, на Сюзанну Чапутову, президентської Словаччини. Хіба ці жінки чомусь поступаються чоловікам? Тим, що мають набагато менше шкідливих звичок. Я переконана, що і президентом України повинна бути жінка. І якщо сьогодні це не так, то лише тому, що помилкові стереотипи, про які ви говорили, ще існують. Але ми, жінки, переможемо. Рано чи пізно.

Ви – мати трьох дітей. Як Ви поєднуєте материнство з роботою зараз і як збираєтеся це робити, перебуваючи на службі у киян?

Секрет успіху завжди в залізній самоорганізації: раніше вставати, краще планувати, не витрачати жодної вільної хвилини даремно, просто дуже цінувати свій час. Саме це і зробило моє життя насиченим і змістовним. Навчити дітей цінувати час це теж важлива складова вашого успіху. Мені це вдалося. І я сьогодні хочу, щоб мої напрацювання, мій досвід, моя молодість і сили належали киянам. Адже тільки правильно зроблений вибір гарантує правильний результат: рівні дороги, чисті узбіччя, відремонтовані парадні і справедливі тарифи. І тому я всім нам, киянам, бажаю мудрості і удачі. Головне не забути 25 жовтня проголосувати за своє власне благополуччя.