Деокупація Донбасу: Аваков розкрив деталі свого плану

Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що деоккупація Донбасу повинна бути поліцейською операцією.

З таким повідомленням він вступив в рамках ІХ Національного експертного форуму, організованого Інститутом Горшеніна, передає "Лівий берег".

"Це повинна бути поліцейська операція, без застосування військових сил", - зазначив він, додавши, що в операції, за задумом, візьмуть участь миротворці ООН.

Перша фаза, згідно з планом Авакова, передбачає звільнення окупованих територій, друга - відновлення нормальної якості життя людей, що живуть в Донбасі.

За словами міністра, 60% українців хочуть повернутися в Україну.

"Це стратегія, про яку я говорю вже не перший місяць. Базується ця стратегія на одній простій тезі: Донбас - Україна, люди, які там живуть - українці. І нам треба дбати про це і думати, а не відгороджуватися стіною від цієї території і вдавати, що там нічого не відбувається, а ми побудуємо щастя тут", - сказав він.

Аваков також зазначив, що для реалізації плану про деокупацію необхідно прийняти законопроект про амністію і законопроект про колабораціоністів.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, в квітні Аваков запропонував низку заходів щодо поступової деокупації Донбасу.

Своїм пропозиціям глава МВС дав назву "тактика дрібних кроків, яким аплодують все".