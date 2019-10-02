Деокупація Криму і Донбасу: Зеленський озвучив план дій

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою розробки концепції перехідного правосуддя для Донбасу і стратегії деокупації Криму і сходу України.

Своєю позицією поділився він на відкритті засідання Комісії з питань правової реформи в середу, 2 жовтня, передає пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення миру.

Зеленський озвучив план дій щодо Криму і Донбасу Пресслужба президента України

"Вона повинна включати заходи із відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у скоєнні тяжких злочинів, реалізації права на отримання правди про перебіг подій конфлікту", – пояснив він.

Президент також заявив про необхідність створення стратегії деокупації тимчасово окупованих територій Криму і сходу країни, повернення їх під контроль України та реінтеграції населення.

"Це відповіді на складні питання: яким буде життя людини після відновлення контролю над Кримом і окупованими частинами сходу країни, принципи і форми відповідальності, – а в деяких випадках і звільнення від неї – за співпрацю з окупаційною владою", – поділився Зеленський.

Зеленський запропонував перехідне правосуддя для Донбасу Пресслужба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський пообіцяв українцям, що не перейде "червоні лінії" і не допустить капітуляції перед Росією.

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