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2 жовтня • оновлено в 19:44
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Деокупація Криму і Донбасу: Зеленський озвучив план дій

5.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою розробки концепції перехідного правосуддя для Донбасу і стратегії деокупації Криму і сходу України.

Своєю позицією поділився він на відкритті засідання Комісії з питань правової реформи в середу, 2 жовтня, передає пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення миру.

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Зеленський озвучив план дій щодо Криму і Донбасу

Зеленський озвучив план дій щодо Криму і Донбасу

Пресслужба президента України

"Вона повинна включати заходи із відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у скоєнні тяжких злочинів, реалізації права на отримання правди про перебіг подій конфлікту", – пояснив він.

Президент також заявив про необхідність створення стратегії деокупації тимчасово окупованих територій Криму і сходу країни, повернення їх під контроль України та реінтеграції населення.

"Це відповіді на складні питання: яким буде життя людини після відновлення контролю над Кримом і окупованими частинами сходу країни, принципи і форми відповідальності, – а в деяких випадках і звільнення від неї – за співпрацю з окупаційною владою", – поділився Зеленський.

Зеленський запропонував перехідне правосуддя для Донбасу

Зеленський запропонував перехідне правосуддя для Донбасу

Пресслужба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський пообіцяв українцям, що не перейде "червоні лінії" і не допустить капітуляції перед Росією.

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Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Крим Донбас
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Сейчас "активисты", которые наживались на войне, начнут поднимать майдан. "патриоты" будут палить шины и угрожать расправой. Украина забурлит минимум на год! Путин постарается на этом фоне быстро собрать Норм. Формат, и скажет: "Вы видите- дикие люди! Как с ними можно договариваться! Они поубивают друг друга." И -всё!. finita la commedia! Тайный план Путина сработал! ОБСЕ проведёт выборы в республиках, и Донбасс- Россия!
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Карпов Стас
Карпов Стас
С Донбассом надо решать, договариваться, восстанавливать. А с Крымом вопрос был закрыт в марте 2014.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Зеленский кандон да ты уже всю Украину продал за ведро картошки!
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