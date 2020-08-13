Денісова закликала українців не їздити до Білорусі: негайно повернути затриманих

На тлі протестів у Білорусі українців закликали утриматися від поїздок в країну.

Про це в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка звернулася до влади Білорусі з проханням захистити затриманих під час протестів українців.

Він розповіла, що в країні затримали волонтерів Євгенія Васильєва та Костянтин Рєуцького. Також були затримані українка Оксана Алешина і хлопець, чиє ім'я поки не розголошується.

"Вимагаю від білоруської сторони якомога швидше повернути українців додому! Водночас приєднуюся до закликів Міністерства закордонних справ України і прошу громадян України поки що утриматися від поїздок до Білорусі", – додала вона.

Також вона закликала Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, главу ОБСЄ Едді Раму та інші міжнародні правозахисні організації сприяти забезпеченню правового захисту затриманим українцям.

Денисова підкреслила, що вона звернулася до посла України в Білорусі Ігоря Кизима з проханням встановити місцезнаходження українців і перевірити, чи застосовувалася до затриманих фізична сила або психологічний тиск з боку правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі відкрили кримінальне провадження щодо двох затриманих в Мінську українських волонтерів Євгенія Васильєва та Костянтина Рєуцького.