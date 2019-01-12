Денісова: У Росії перебувають понад 80 українських політв'язнів

Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші - загалом понад 80 українців перебувають у в'язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.Понад 80 громадян України перебувають у в’язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в суботу, 12 січня.

"Людей викрадають, проводять обшуки, арештовують, катують, інкримінують вигадані злочини. Хоча насправді політв'язнями в Росії українці можуть стати лише за свою громадянську позицію", - написала Денісова на Facebook. Вона нагадала, що в Україні щороку 12 січня відзначають День українського політв’язня.

Серед сучасних політичних в’язнів - Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Ремзі Меметов, Нурі Примов, написала омбудсменка. Вона пообіцяла докладати максимум зусиль для звільнення українців.

Раніше Денісова повідомила, що поїде до Москви й вимагатиме зустрічі з українськими моряками, яких утримують у тамтешніх СІЗО. Ідеться про 24-х військових моряків, яких Росія захопила 25 листопада в районі Керченської протоки.

Євросоюз 10 січня знову закликав Москву негайно звільнити моряків, а також інших українців, незаконно затриманих в анексованому Криму й Росії.

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