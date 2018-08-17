Денісова: Понад 20 росіян попросили про обмін на українців

До президента РФ звернулись вже 22 росіянина, які перебувають в українських в'язницях та просять обміняти їх на українських політв'язнів, повідомила омбудсменка. Відповіді від російської сторони досі немає.22 ув'язнених в Україні росіянина попросили обміняти їх на українських політв'язнів. Про це у четвер, 16 серпня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, представники уповноваженої отримали заяви ще від 11 людей: Руслана Гаджиєва, Ігора Кімаковського, Євгена Мефедова, Павла Черних, Анатолія Бусигіна, Олексія Шибаєва, Сергія Єгорова, Ольги Коваліс, Василя Кусакіна, Мурата Джимієва та Валерія Гратова.

Раніше до омбудсменки надійшло ще 11 заяв на обмін. Всі 22 заяви міністерство закордонних справ України дипломатичною поштою доправить до адміністрації президента РФ.

Денісова наголосила, що Україна вже давно ініціювала обмін та подала до РФ відповідні списки. 5 липня були направлені листи щодо можливого обміну представнику РФ в Трьохсторонній контактній групі Борису Гризлову і уповноваженій РФ з прав людини Тетяні Москальковій, але відповіді досі не надійшли.

29 червня Денісова заявляла, що офіційний Київ готовий передати Росії засуджених в Україні російських громадян в обмін на 23 громадян України, ув'язнених у РФ. Вона зазначила, що росіяни були засуджені в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії.

Згодом перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про готовність Києва обміняти 36 засуджених в Україні громадян Росії на українських в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації. Ця пропозиція залишилася без відповіді.