Денісова поїхала перевірити утримування українців у тюрмах Росії

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вирушила до Росії. Невдовзі в Україну має прибути її російська колега Тетяна Москалькова.Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова поїхала до Росії для відвідування українців, які утримуються у російських закладах позбавлення волі. Про це ввечері у середу, 13 червня, повідомив президент України Петро Порошенко.

"На виконання моїх домовленостей саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки", - повідомив український президент у своєму мікроблозі Twitter. Порошенко також висловив впевненість у тому, що "спільними зусиллями ми обов'язково повернемо всіх наших додому".

Пізніше Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, що вирушає потягом до Москви. Під час візитів вона планує перевірити умови тримання громадян України, забезпечення їх юридичною та медичною допомогою, дотримання Росією свого законодавства при ув'язненні українців та виконання нею ратифікованих міжнародних конвенцій, що регулюють права під час обмеження волі.

Своєю чергою російська омбудсмен Тетяна Москалькова планує скоро відвідати Україну, повідомив 13 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

11 червня під час консультацій "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС у Берліні було досягнуто домовленості, що найближчим часом омбудсмени України і Росії спробують скласти план вирішення "питань щодо звільнення утримуваних осіб, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.