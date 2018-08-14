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Денісова: Двоє росіян просять Путіна обміняти їх на засудженого в РФ українця

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Громадяни Росії Олександр Саттаров і Фарух Камалов звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх до Росії шляхом обміну на когось з українських в'язнів, повідомила обмудсменка Людмила Денісова.Утримувані в Лук'янівському СІЗО в місті Києві громадяни Росії Олександр Саттаров і Фарух Камалов прагнуть повернутися до РФ. У вівторок, 14 серпня, українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що обидва росіяни написали на ім'я президента РФ Володимира Путіна заяви з проханням повернути їх до Росії шляхом обміну на одного з українських в'язнів. Денісова цього дня відвідала цих двох ув'язнених в Україні громадян РФ.

"Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук'янівського СІЗО я зустрілася з Олександром Саттаровим і Фарухом Камаловом, які написали заяву на ім'я президента РФ", - написала Денисова на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок ввечері.

За словами Денісової, ці листи будуть відправлені до МЗС України, а звідти дипломатичною поштою їх доставлять у адміністрацію президента РФ. Денісова також нагадала, що раніше таку заяву подавав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання в Бучанській колонії в Київській області за звинуваченням у тероризмі.

29 червня Денісова заявляла, що офіційний Київ готовий передати Росії засуджених в Україні російських громадян в обмін на 23 громадян України, заарештованих у РФ.

Згодом перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про готовність Києва обміняти 36 засуджених в Україні громадян Росії на українських в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації. Ця пропозиція залишилася без відповіді.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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