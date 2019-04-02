Вижу, многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про "плохой народ". Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 млн человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг "клоуна", то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.

Рассуждения о "плохом народе" напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то "майдаунов", то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.

Проблема не в конкретном Зеленском. Его поддержка - это протестное голосование. Банальная месть избирателей не оправдавшим надежд политикам. Да, во многом иррациональная месть. Но так уж устроен человек. Не только украинец, а человек в принципе. Нами часто движут эмоции и страсти. Вон, американцы тоже выбрали свой гибрид Зеленского и Балашова, а у них ведь на это было намного меньше причин, так что не нужно рассказывать сказки про "плохой народ".

Важно понимать, что если бы Зеленский остался шоуменом и не пошел в политику, едва ли его избиратели стали бы голосовать за Порошенко. Очевидно, что они бы просто проголосовали за других популистов с оппозиционной риторикой. У кого Зеленский "отъел" электорат? Конечно же, прежде всего это Юлия Тимошенко, которой еще год назад предсказывали уверенную победу в первом туре. Конечно же, это Ляшко, которому некоторые социологи раньше давали 3-4 место. И, разумеется, это Бойко и Вилкул. На востоке Зеленский вообще совершил невозможное - посягнул на электорат регионалов. Не будь Зеленского - все перечисленные выше политики получили бы на несколько процентов больше. Но едва ли смог бы улучшить свой результат действующий президент.

Голосование за Зеленского - протест против надоевших политиков. Давно уже доказано, что не бывает плохих народов, а вот плохих политиков - сколько угодно. Зеленскому даже не пришлось особенно стараться, чтобы получить такой результат. За него постаралась действующая власть. Каждое невыполненное обещание, каждый коррупционный скандал, каждый отмазавшийся преступник, избежавший тюрьмы - все это была работа на популяризацию условного Зеленского. Кстати, поначалу считалось, что на его месте будет Вакарчук. И если бы у того хватило решимости, вполне возможно, что он и был бы на месте Зеленского. Потому что народу важен не сам Зеленский, а просто новое лицо не из политики. Важно просто "трахнуть" систему с ее договорняками, коррупцией и прочими пороками.

У Порошенко был прекрасный шанс "трахнуть" эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово "популизм", как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.

Новини Ловушка для сторонников Порошенко

Кстати, знаете, что делает Зеленский и чего не делает ни один из других топ-политиков Украины? Он регулярно, раз в несколько дней, обращается к своим сторонникам напрямую, через Инстаграм и Фейсбук. Не выступает на пресс-конференциях, не записывает обращения к нации по ТВ. А просто говорит в камеру телефона, комментируя какие-то события, которые с ним происходят. Без долгих пафосных вступлений, а так, по-свойски. Как будто говорит по скайпу именно с тобой. И эти короткие ролики в одном только Инстаграме смотрят миллионы людей.

Как думаете, что людям понравится больше. Такой стиль или кондовый стиль чиновников? Или, может, стиль провластных спикеров? Сомнительных, а иногда - и откровенно сумасшедших персонажей, которые зачастую просто хамят оппонентам и поливают их грязью. Думаю, ответ очевиден. Пока на эфирах адвокатом власти будет выступать Тарас Чорновил, который рассказывает, как зажравшиеся украинцы разметают с прилавков черную икру, рейтинги власти будут только падать, а Зеленскому даже не нужно будет ходить на дебаты.

Надеюсь, уроки первого тура, заставят украинских политиков задуматься

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