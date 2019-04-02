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/Блоги - Політика

Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогерВсі статті автора

Зеленский регулярно делает то, чего не делает ни один политик

12.1тЧитати матеріал російською

Вижу, многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про "плохой народ". Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 млн человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг "клоуна", то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.

Рассуждения о "плохом народе" напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то "майдаунов", то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.

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Проблема не в конкретном Зеленском. Его поддержка - это протестное голосование. Банальная месть избирателей не оправдавшим надежд политикам. Да, во многом иррациональная месть. Но так уж устроен человек. Не только украинец, а человек в принципе. Нами часто движут эмоции и страсти. Вон, американцы тоже выбрали свой гибрид Зеленского и Балашова, а у них ведь на это было намного меньше причин, так что не нужно рассказывать сказки про "плохой народ".

Важно понимать, что если бы Зеленский остался шоуменом и не пошел в политику, едва ли его избиратели стали бы голосовать за Порошенко. Очевидно, что они бы просто проголосовали за других популистов с оппозиционной риторикой. У кого Зеленский "отъел" электорат? Конечно же, прежде всего это Юлия Тимошенко, которой еще год назад предсказывали уверенную победу в первом туре. Конечно же, это Ляшко, которому некоторые социологи раньше давали 3-4 место. И, разумеется, это Бойко и Вилкул. На востоке Зеленский вообще совершил невозможное - посягнул на электорат регионалов. Не будь Зеленского - все перечисленные выше политики получили бы на несколько процентов больше. Но едва ли смог бы улучшить свой результат действующий президент.

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Голосование за Зеленского - протест против надоевших политиков. Давно уже доказано, что не бывает плохих народов, а вот плохих политиков - сколько угодно. Зеленскому даже не пришлось особенно стараться, чтобы получить такой результат. За него постаралась действующая власть. Каждое невыполненное обещание, каждый коррупционный скандал, каждый отмазавшийся преступник, избежавший тюрьмы - все это была работа на популяризацию условного Зеленского. Кстати, поначалу считалось, что на его месте будет Вакарчук. И если бы у того хватило решимости, вполне возможно, что он и был бы на месте Зеленского. Потому что народу важен не сам Зеленский, а просто новое лицо не из политики. Важно просто "трахнуть" систему с ее договорняками, коррупцией и прочими пороками.

У Порошенко был прекрасный шанс "трахнуть" эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово "популизм", как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.

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Ловушка для сторонников Порошенко

Кстати, знаете, что делает Зеленский и чего не делает ни один из других топ-политиков Украины? Он регулярно, раз в несколько дней, обращается к своим сторонникам напрямую, через Инстаграм и Фейсбук. Не выступает на пресс-конференциях, не записывает обращения к нации по ТВ. А просто говорит в камеру телефона, комментируя какие-то события, которые с ним происходят. Без долгих пафосных вступлений, а так, по-свойски. Как будто говорит по скайпу именно с тобой. И эти короткие ролики в одном только Инстаграме смотрят миллионы людей.

Как думаете, что людям понравится больше. Такой стиль или кондовый стиль чиновников? Или, может, стиль провластных спикеров? Сомнительных, а иногда - и откровенно сумасшедших персонажей, которые зачастую просто хамят оппонентам и поливают их грязью. Думаю, ответ очевиден. Пока на эфирах адвокатом власти будет выступать Тарас Чорновил, который рассказывает, как зажравшиеся украинцы разметают с прилавков черную икру, рейтинги власти будут только падать, а Зеленскому даже не нужно будет ходить на дебаты.

Надеюсь, уроки первого тура, заставят украинских политиков задуматься

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Сколько можно упрекать Порошенко в том, что он кого-то не посадил? В полномочия президента Украины не входит быть прокурором. следователем или судьей. Единственное, что может сделать президент, это помиловать осужденного. Порошенко помиловал какого-то вора или коррупционера? Нет. Предьявляйте эти претензии соответствующим органам. А Порошенко, как президент, отвечает за международную политику и безопасностъ. И с этим он справляется блестяще. Население Украины (не народ) опозорило Украину, проголосовав за зеленского. Он проявило какую-то детскую глупость - назло маме отморожу уши.
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Матяш Геннадий
Матяш Геннадий
Нет политического опыта? А есть ВУЗ, который готовит президентов? Главное - честность и порядочность. А на подонков "с опытом" мы уже насмотрелись.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Матяш Геннадий, Гена, одно то что ты сейчас не с автоматом а с компом - самая большая заслуга Пороха.
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Мы тут зря пытаемся аргументировать и объяснять свою точку зрения.Беня нанял армию зелеботов ,они повторяют как попугаи тезисы каналов олигархов и не пытаются что либо аргументировать.Им за это не платят.
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