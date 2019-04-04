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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогерВсі статті автора

Зеленский кланялся воинам АТО и называл терористов "Л/ДНР" мразью

8.7тЧитати матеріал російською

Кто бы как не относился к Зеленскому, надо признать, что на этих выборах ему удалось невозможное. Не будучи пророссийским политиком и выходцем из Донбасса, не имея поддержки админресурса и местных элит, не имея даже местных депутатов и ячеек, он набрал в этом регионе 25% голосов. Такое в украинской истории происходит впервые.

Мне могут возразить, что Зеленский - пророссийский политик. Но так может казаться только из Львова или Киева. По меркам востока Украины это, безусловно, не так. Для Донбасса пророссийские политики - это Бойко и Медведчук. А за Зеленского, который выступал на концертах для воинов АТО, открыто жертвовал деньги на армию и к тому же считается человеком Коломойского сознательный пророссийский избиратель голосовать не будет.

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Подобно тому, как у нас иногда цитируют старые номера "95 квартала", где Зеленский говорит какие-то неприятные вещи про Украину, с той стороны тоже возмущенно постят видео, на котором Зеленский кланяется в пояс воинам АТО ("карателям!") и называет боевиков "ЛДНР" "мразью". Выступление Зеленского тогда здорово разошлось по "ватным" пабликам и СМИ и вызвало бурю проклятий. Причем, в отличие от выступлений "Квартала", это не было шуткой.

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Зеленский кланялся воинам АТО и называл терористов "Л/ДНР" мразью

Facebook Дениса Казанского

Зеленский кланялся воинам АТО и называл терористов "Л/ДНР" мразью

Facebook Дениса Казанского

Зеленский кланялся воинам АТО и называл терористов "Л/ДНР" мразью

Facebook Дениса Казанского

Зеленский кланялся воинам АТО и называл терористов "Л/ДНР" мразью

Facebook Дениса Казанского

То, что такой кандидат набрал на Донбассе 25% без подкупа и фальсификаций, на некоторых участках почти догнал Юрия Бойко и с большим отрывом обогнал пророссийского Вилкула, которого поддерживали мэры, местные депутаты и Ахметов - безусловный позитив. И свидетельство тектонических сдвигов в ментальности жителей региона.

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Коментарі
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Ватутин Бронислав
Ватутин Бронислав
Быстро переобулся сердешный!А может поспешил????
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Марченко Юра
Марченко Юра
Еврей еврею рознь например Эйнштейн и Вальцман и я надеюсь что Зе победит с помощью народа и прекратит убийства на Донбассе и наладит отношения с Россией и украинцами россиянами ,а если нет то он мне станет врагом как ХУНТА Вальцмана
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
ПОЙ, ПТАШЕЧКА, ПОЙ...СКОРО КОТЫ И ДО ТЕБЯ ДОБЕРУТЬСЯ
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