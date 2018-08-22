День Незалежності України: перший глава країни ЄС привітав Порошенка

Президент Франції Еммануель Макрон направив президенту Петру Порошенку вітання з нагоди Дня Незалежності України, в якому привітав також весь український народ.

Як повідомляється на сайті прес-служби глави держави, Макрон побажав процвітання і миру і запевнив у підтримці з боку Парижа.

"Франція лишається опліч України у пошуках сталого рішення конфлікту, який лютує на Сході вашої країни. Наша підтримка Україні є постійною через залучення Франції до "Нормандського формату". Хочу підтвердити Вам відданість Франції, як і Європейського Союзу, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказано в листі.

Французький лідер наголосив, що його країна не визнає незаконну анексію Криму Росією і "вважає силовий перегляд кордонів таким, що суперечить міжнародному праву".

За словами Макрона, Україна проявила сміливість і стійкість на шляху реформ і повне виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом покаже налаштованість України на успішне завершення цього процесу.

Новини Під Києвом із розмахом відзначать День Незалежності України

"Ви можете розраховувати на підтримку з боку Франції, аби допомогти вам у реалізації цієї вимогливої програми реформ та супроводжувати Україну на шляху поглиблення її партнерства з Європейським Союзом", - додав він.

Макрон також побажав, щоб дружба і довіра між Україною і Францією міцніли і надалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві триває підготовка до грандіозного святкування Дня незалежності України.