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7 жовтня • оновлено в 17:53
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День народження Путіна: чи привітав Зеленський президента РФ

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Президент України Володимир Зеленський не привітав президента Росії Володимира Путіна, якому сьогодні виповнилося 67 років.

На сайті глави РФ йдеться про те, що його привітали багато закордонних лідерів і керівників міжнародних організацій, проте привітання від української сторони станом на 15:30 немає.

Як відомо, привітання Путіну від інших країн зазвичай публікуються на офіційному сайті Кремля.

Зеленський не привітав Путіна з днем народження

Зеленський не привітав Путіна з днем народження

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Зокрема, Путіна привітали президенти Азербайджану, Білорусі, Сербії, Казахстану та інші.

Нагадаємо, що 7 жовтня Володимир Путін відзначає свій день народження. Главі РФ виповнилося 67 років. Торік п'ятий президент України Петро Порошенко також не вітав президента РФ з днем народження.

На просторах інтернету дуже давно побутує думка, що Володимира Путіна вже немає в живих, а посаду глави Кремля обіймають численні двійники. Також деякі припускають, що справжній Путін живе десь на Заході. OBOZREVATEL зібрав декілька знімків, на яких можна помітити відмінності.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Федоров Федор
Федоров Федор
ОбоSS, обязательно мониторь ситуацию и держи вислоухих в курсе, кто поздравил их кумира)
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Опять не так. Нужно:Зеленский не поздравил Путина, Кремль в панике! Рошенко тоже поздравил-Рашка фсе, развалилась, биржы упали!
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70rus xxx
70rus xxx
Путин с горя напьется-ЗеМоника не поздравил.плак-плак.
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70rus xxx
70rus xxx
Сергей, твои комменты жалки и убоги,прям неудобно за тебя.Лучше совсем не пиши.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
70rus xxx,и вместо ЗеМоники,его обслужишь ты.
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