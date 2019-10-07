День народження Путіна: чи привітав Зеленський президента РФ

Президент України Володимир Зеленський не привітав президента Росії Володимира Путіна, якому сьогодні виповнилося 67 років.

На сайті глави РФ йдеться про те, що його привітали багато закордонних лідерів і керівників міжнародних організацій, проте привітання від української сторони станом на 15:30 немає.

Як відомо, привітання Путіну від інших країн зазвичай публікуються на офіційному сайті Кремля.

Зеленський не привітав Путіна з днем народження

Зокрема, Путіна привітали президенти Азербайджану, Білорусі, Сербії, Казахстану та інші.

Нагадаємо, що 7 жовтня Володимир Путін відзначає свій день народження. Главі РФ виповнилося 67 років. Торік п'ятий президент України Петро Порошенко також не вітав президента РФ з днем народження.

На просторах інтернету дуже давно побутує думка, що Володимира Путіна вже немає в живих, а посаду глави Кремля обіймають численні двійники. Також деякі припускають, що справжній Путін живе десь на Заході. OBOZREVATEL зібрав декілька знімків, на яких можна помітити відмінності.

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