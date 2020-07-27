Демонстранти під Офісом президента зажадали скасувати відведення військ на Донбасі. Фото та відео

Біля Офісу президента в Києві 27 липня відбулася акція протесту "Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант", які висловили своє невдоволення припиненням вогню на Донбасі.

Як повідомляє "Страна", на демонстрацію зібралося близько 2 тисяч осіб. Зі свого боку "Укрінформ" пише про декілька сотень учасників (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Акція протесту біля ОП проти відведення військ на Донбасі. Telegram телеканалу "Прямий"

Серед вимог – скасування відведення військ, скасування заборони на розвідку і диверсії, скасування додаткової угоди щодо припинення вогню, заборона на відновлення подачі води в Крим, заборона на проведення виборів в ОРДЛО до переходу цієї території під контроль України, а також звільнення голови ОП Андрія Єрмака, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка та міністра оборони Руслана Хомчака.

Акція протесту біля ОП проти відведення військ на Донбасі. Telegram телеканалу "Прямий"

Один із лідерів "Руху опору капітуляції" Андрій Левус завив, що якщо вимоги не будуть виконані, то на День незалежності відбудеться ще масштабніша акція.

Акція протесту біля ОП проти відведення військ на Донбасі. Telegram телеканалу "Прямий"

Після завершення акції учасники заспівали гімн і запалили фаєри, а потім попрямували до будинку, в якому жив президент Володимир Зеленський у Маріїнському парку.

Акція протесту біля ОП проти відведення військ на Донбасі. Telegram телеканалу "Прямий"

Акція протесту біля ОП проти відведення військ на Донбасі. Telegram телеканалу "Прямий"

Акція протесту біля ОП проти відведення військ на Донбасі. Telegram телеканалу "Прямий"

(Відео – Telegram "Страны")

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі в понеділок, 27 липня, о 00:01 на Донбасі почався так званий режим перемир'я – повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Однак російські терористи майже одразу двічі встигли порушити його.