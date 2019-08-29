"Демократія в дії": у новій Раді трапився перший скандал із журналістами

У перший день Верховної Ради України 9-го скликання в кулуари на другому поверсі не пустили журналістів. Крім того, черга розтягнулася на сотні метрів перед входом до будівлі.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, було оголошено, що представників преси допустять у кулуари після офіційної урочистої частини, де народні депутати складуть присягу на вірність народу України.

На перешкоджання діяльності поскаржився у Facebook і журналіст видання "Тиждень" Станіслав Козлюк.

"Рада нового скликання. У кулуари другого поверху сьогодні не пускають. І невідомо, чи будуть пускати. Демократія в дії", — пише він.

Козлюк додав, що у ложі преси для журналістів поставили додаткові стільці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на четвер, 29 серпня, заплановано перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранців принесуть урочисту присягу і отримають мандати. Засідання було анонсовано на 10:00, однак вчасно не розпочалося.

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