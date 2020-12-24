"Демініціативи" звинуватили ОПУ в перекручуванні фактів та маніпуляції

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва звинуватив Офіс президента України в маніпулюванні даними опитування щодо ставлення українців до президентської ініціативи "Велике будівництво".

Зокрема, мова йде про хибне твердження, що нібито 93% українців назвали цю програму головною позитивною подією року, пише у статті для "Української правди" науковий директор фонду Олексій Гарань. Насправді ж реальна цифра становить 10,5%.

"23 грудня комунікаційники Офісу президента, посилаючись на наше з КМІСом опитування, зробили цілу "новину": "Президентська ініціатива "Велике будівництво" стала головною позитивною подією 2020 року". Мовляв, "згідно з опитуванням, такої думки дотримується більшість респондентів (93%)". Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%. Нехитра математика дає: 11,3% х 93% = 10,5%. 10,5% – це все-таки не 93%, як написали панове з ОПУ!" – наголосив науковець.

Обурюючись, Гарань додав, що якби оприлюднена ОПУ статистика була правдою, то провладна партія не програла б місцеві вибори у всіх областях та обласних центрах. За його словами, справжня думка українців свідчить про те, що вони не бачать в країні жодних позитивних подій.

"Навіть весняний карантин, який за задумом мав врятувати життя і дати владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками і підсумками сприймається негативно... Це тривожний знак. Бо в такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого президента. Мовляв, все добре: захворюваність падає, а народна любов росте. Президент країни, яка веде війну з путінським режимом, не має права вірити у казки найближчого оточення", – написав науковий директор "Демініціатив".

Відтак, він звернувся до ОПУ із проханням навчитися цитувати соціологічні дані коректно та правильно використовувати їх, аби не нашкодити важливим державним рішенням

"Наприклад, у липні опитування показало, що міністром освіти має бути людина, яка має незаплямовану професійну репутацію та чесно заслужені наукові ступені. Всупереч думці громадян, за підтримки ОПЗЖ був таки призначений Сергій Шкарлет. Наш прогноз: це лише збільшить конфлікти і противників влади серед молоді", – пояснив Гарань.

Крім того, він акцентував увагу на тому, що опитування щодо війни на Донбасі засвідчили неготовність українців поступатися свободою в обмін на мир. Відтак, влада мусить протягом 2021-2023 років забезпечити альтернативу Мінським домовленостям.

"І наостанок, все таки, або чесно напишіть, що 93% від 11% усіх опитаних – це всього лише 10,5%, або хоча б зніміть цю новину. Попереду Різдво і Новий рік, а не 1 квітня", – підсумував соціолог.

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