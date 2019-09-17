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17 вересня • оновлено в 19:13
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Демарш через Крим: Україна прийняла важливе рішення щодо роботи в ОБСЄ

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Україна погодилася відновити участь у щорічній нараді ОБСЄ, яку вона у вівторок, 17 вересня, покинула в знак протесту проти заяв про "російський Крим".

До такого рішення делегація прийшла після консультацій із партнерами, повідомив "Європейській правді" постпред України при міжнародних організаціях у Відні, посол Євген Цимбалюк. За його словами, Україна знала про наміри росіян ініціювати такий конфлікт.

"Ці провокації вже не перший рік здійснюють контрольовані урядом Росії організації, так звані gongo, мета яких – легітимізація наративу про нібито "російський Крим", – розповів Цимбалюк.

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Він уточнив, що дипломати продовжать роботу найближчим часом. Однак, у разі розбіжностей позицій щодо Криму, делегація розглядає можливість не брати участь у двотижневій нараді організації.

"Ми повернемося на засідання і будемо дивитися на розвиток подій. Якщо все буде розвиватися погано, то Україна проведе консультації і розгляне можливість того, щоб взагалі залишити двотижневу нараду ОБСЄ, що тільки почалася. Але поки партнери переконують нас не залишати засідання, пояснюючи, що ніхто не буде боротися за нас краще, ніж ми самі", – додав він.

Цимбалюк стверджує, що демарш дозволив Україні мобілізувати держав-партнерів на свій захист.

"Ми відчуваємо підтримку партнерів, до нас підходили представники США, Канади, ряд послів країн ЄС, а також словацького головування, Грузії і Швейцарії. Американці після нашого протесту публічно згадали, що санкції будуть зняті з Росії тільки після того, як буде звільнений Крим", – пояснив він.

Дипломат зазначив, що Україна продовжить переговори з організаторами та модераторами засідань про те, щоб зупиняти тих доповідачів, хто згадує "російський Крим".

Ілюстрація. Нарада ОБСЄ

Ілюстрація. Нарада ОБСЄ

Факти

Нагадаємо, українська делегація покинула зал засідань ОБСЄ, таким чином відреагувавши на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

Як писав OBOZREVATEL, на відкритті щорічної зустрічі ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що анексія Криму Росією та окупація частини Донбасу загрожує безпеці ОБСЄ.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
ОБСЄ політика Крим
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Пигин Макс
Пигин Макс
У шароварников имеется уникальный дар превращать любое событие в шапито.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым ни когда не был окраинским. Ленин подарил селюкам Донбасс, Хрущ Крым и щирые подавились. Это вам не галушки.
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lykin vasa
lykin vasa
ну раз уже вые..лись,массово ушли...когда Россию вернули....Херащенка выше всех козой скакала..
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