Делегацію України в ТКГ планують розширити: Єрмак розкрив деталі

Група представників України в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі буде розширена.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua. Він пояснив, що запросити до роботи, наприклад експертів, є правом України. Так само, як і змінити склад делегації.

"Змінити склад делегації є правом України. Ми її змінили, затвердили, отримали підтримку з боку французьких, німецьких партнерів. Так само наше суверенне право, як однієї зі сторін Тристоронньої контактної групи, запросити до роботи експертів, запрошених гостей, кого завгодно. Так ось, група з чотирьох осіб, яких ми ввели на першому засіданні політичної підгрупи, буде розширена. Їх буде набагато більше", – зазначив Єрмак.

При цьому точну кількість учасників глава ОП не назвав.

"Цифри можуть варіюватися. Керівники нашої делегації будуть формувати групу цих представників, в залежності від аспекту обговорень. Їх основна мета – консультації, участь в обговоренні законодавчих актів", – сказав він.

При цьому Єрмак зазначив, що в Мінських угодах прописано, що законодавчі акти повинні бути узгоджені з представниками територій, але не прописана процедура узгодження і не прописано, хто такі представники територій.

"Ми бачимо цей вихід наступним чином: разом з трьома сторонами переговорів присутні представники кожної зі сторін. З нашого боку, я вже говорив, це можуть бути: представники громадянського суспільства, люди, які проживають сьогодні на непідконтрольних територіях, але не мають відношення до "ЛНР/ДНР", не брали участі у військових діях, на їх руках немає крові і т.д. або це тимчасові переселенці, які вимушено поїхали, або люди, які в силу свого місця народження мають юридичну прив'язку конкретно до цих територій", – розповів глава Офісу президента.

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