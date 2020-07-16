Декларацію про незалежність України ухвалили 30 років тому.

30 років тому 16 липня 1990 року Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

Документ впритул наближав Україну до виходу із складу СРСР. Народний депутат кількох попередніх скликань Тарас Стецьків, який 30 років тому був одним із безпосередніх учасників тих подій, розповів, що ухвалювати такі декрарації у той час уже було трендом– на той момент вже і парламенти балтійських країн, а надто парламент Російської Федерації підняв цю тему, передає "Радіо Свобода".

"Одним з наших аргументів було те, що подібні документи розглядають парламенти інших союзних республік. Нагадаю, що перша сесія парламенту відкрилася 15 травня, а вже наприкінці травня тодішня опозиція – "Народна рада" – порушила питання про написання та укладання Декларації про державний суверенітет України. Й одним з наших основних аргументів було те, що подібні документи розглядають парламенти інших союзних республік", – зазначив він.

За його словами, це не була відмашка з центру – це парламенти союзних республік, в тому числі й російський, робили всупереч тодішній політиці союзного центру на чолі з Горбачовим.

"Це не була вказівка з центру, це була ініціатива тодішніх міцніючих еліт союзних республік. У першу чергу балтійських, але вагому роль відіграла й позиція, яку тоді займав російський парламент", – зазначив Стецьків.

На фото – народні депутати-члени опозиційної Народної Ради Левко Горохівський, Олесь Шевченко, Левко Лук’яненко, Степан Хмара, Михайло Горинь, Богдан Ребрик, Ірина Калинець, В’ячеслав Чорновіл, Богдан Горинь, Генріх Алтунян.

Декларацію про незалежність України ухвалили 30 років тому: як зважилися на проривний документ

Нагадаємо, у преамбулі цього документа зазначено:

"Верховна Рада Української РСР,

виражаючи волю народу України,

прагнучи створити демократичне суспільство,

виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини,

шануючи національні права всіх народів,

дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України,

визнаючи необхідність побудови правової держави,

маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України,

ПРОГОЛОШУЄ

державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".

Оригінальний текст Декларації про державний суверенітет України, ухваленої 16 липня 1990 року:

Декларація про державний суверенітет України

Декларація про державний суверенітет України

Декларація про державний суверенітет України

Декларація про державний суверенітет України

Декларація про державний суверенітет України

Декларація про державний суверенітет України

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із 30-ою річницею ухвалення Декларації про державний суверенітет України.