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31 травня • оновлено в 20:56
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Декларація Порошенко: 300 млн на благодійність і 188 млн податків

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П'ятий президент України Петро Порошенко за 2019 рік задекларував 773 млн гривень доходів, заплатив майже 188 млн гривень податків і більше 300 млн – направив на благодійність і соціальні проєкти.

Левову частку задекларованих доходів склали оподатковані дивіденди у сумі понад 606 мільйонів гривень. Вони не виплачувалися з 2014 року, зазначили у пресслужбі Порошенка. Сума була перерахована лише на початку минулого року з метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії.

Переважна частка витрат політика минулого року складає 584 мільйони 414 тисяч гривень – його внесок у передвиборчий фонд. Як зазначили у пресслужбі, Порошенко – єдиний кандидат у президенти, який в 2019 році профінансував свою кампанію власним коштом, з якого попередньо були сплачені усі податки. Так само, як і на президентських виборах 2014 року.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Загалом у 2019 році Порошенко самостійно чи через податкових агентів сплатив 187 мільйонів гривень податків та військового збору. Податки – друга за розміром стаття витрат порошенка за минулий рік, розповіли у пресслужбі. Як фізична особа він є одним із найбільших платників податків в Україні.

Загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність та соціальні проекти минулого року склали близько двохсот мільйонів гривень. Форма декларації не передбачає декларування видатків, здійснених з рахунків юридичних осіб, у яких власником є декларант або члени його родини. Саме тому Порошенко не зміг відобразити цю суму в електронній декларації, додали представники політика. Як і понад сто мільйонів гривень, які вже 2020 року витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Щодо рухомого та нерухомого майна, істотних змін в декларації порівняно з декларацією за 2018 рік не трапилося. Окрім арешту колекції картин, який відбувся під час штурму спецназом ДБР Національного центру народної культури "Музей Гончара" і обшуку, які були визнані судом незаконними.

"Петро Порошенко прозоро декларує власні майно та доходи із середини 90-х років і є сумлінним платником податків. На відміну від більшості політиків, він ніколи не прибіднявся, не приховував власних статків", – додали у пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рекордну кількість продуктових наборів – 6,5 тисяч – за добу зібрали активісти у Відкритому офісі партії "Європейська солідарність". Загалом зусиллями Фонду Порошенка, небайдужих волонтерів, благодійників зібрані 25 тисяч продуктових наборів.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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