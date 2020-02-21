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21 лютого • оновлено в 07:20
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"Деградація триває!" У Росії публічно заявили про провал Зеленського

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У Росії жорстко розкритикували політику нинішньої влади України, зокрема президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в заяві Департаменту інформації і друку МЗС Росії, опублікованому на офіційному сайті. На думку Росії, влада України вживає недостатньо заходів, щоб завершити війну на Донбасі.

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"Нове керівництво країни зуміло тоді (в 2019 році – ред.) правильно вловити настрої в суспільстві, однак поки не може запропонувати йому альтернативу і фактично продовжує провальний курс своїх попередників... Дива не сталося. Перетворення проводяться настільки повільно, що можна говорити про їх імітації. Немає відчутних зрушень у боротьбі з корупцією. Відбулася деіндустріалізація. Тривають зубожіння, соціальне розшарування і зниження загальної чисельності населення", – заявили в Росії.

У відомстві вважають, що деградація продовжується.

"Нормою для України стають масові порушення прав і свобод людини, дискримінація її громадян за етнічною та мовною принципам. Гонінням піддаються багато українських незалежних засобів масової інформації та журналісти. Під гаслом декомунізації розгорнута нещадна війна з героїчним минулим країни, грубо спотворюється і фальсифікується її історія", – додали в МЗС РФ.

У Росії також вважають, що серед населення України "накопичується втома, ростуть розчарування і апатія".

У Росії заявили про провал Зеленського

У Росії заявили про провал Зеленського

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"Справжніми господарями України стали націоналісти, які, повіривши у власну безкарність, диктують владі свої умови, жорстко реагуючи на офіційного Києва у внутрішніх справах і за кордоном. Така ситуація породжує серйозні сумніви в здатності нинішнього керівництва країни виконати передвиборні обіцянки припинити війну в Донбасі і подолати існуючий розкол в суспільстві", – відзначили в МЗС.

У Росії підкреслили, що "в разі продовження Києвом нинішньої конфронтаційної політики країні загрожує неминуче саморуйнування".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії говорили, що зустріч лідерів "нормандського формату" може не відбутися в квітні в Берліні через заяви Києва і ступень виконання узгодженого "Паризького пакету".

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полная деградация
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
ДеградациЮ недостраНы видел вчера весь МИР-украина, она как чyма. надo от неe избaвляться, иначе жизни не бyдет
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